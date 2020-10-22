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管浩鳴：陳同佳的代表律師正處理入台簽證事宜

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陳同佳（中）去年10月23日上午在港刑滿獲釋，牧師管浩鳴（右）在旁陪同。圖／取自路透社
陳同佳（中）去年10月23日上午在港刑滿獲釋，牧師管浩鳴（右）在旁陪同。圖／取自路透社

香港聖公會教省秘書長管浩鳴表示，涉嫌在台殺害女友潘曉穎的兇嫌陳同佳的代表律師正努力處理取得入台簽證事宜，如有消息會再作通知。

明日是陳同佳在香港因洗黑錢罪出獄一周年，至今他尚未能到台灣接受司法審判。據港媒香港電台報導，被問及陳同佳會否在潘曉穎家人的限期前回應，是否會自願離開警方安排的安全屋，以及有無有嘗試提出申請入台簽證？

管浩鳴在與媒體通訊群組回應，相信現在最重要是能夠取得入台簽證，陳同佳的代表律師正努力處理中，希望會有新的進展，如有進一步消息，會通知媒體。

此外，潘曉穎母親也呼籲香港及台灣警方明天盡快聯絡他，好讓他當中間人落實日期、地點及時間，讓雙方坐下來安排陳同佳赴台投案的事宜及相關手續。

陳同佳 香港 簽證

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