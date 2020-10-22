快訊

傳華為趕在美國制裁前囤晶片！訂單規模大到讓台積電驚呆

台鐵爆弊案！2官員涉浮報標案讓廠商多賺500萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳同佳案 陸委會：絕無用其他議題交換的考量

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
台港雙方對陳同佳（中）如何來台投案各持己見。路透
台港雙方對陳同佳（中）如何來台投案各持己見。路透

明日是涉嫌在台殺害女友的香港兇嫌陳同佳在港因洗錢罪出獄一周年，至今他尚未能到台灣接受司法審判。陸委會發言人邱垂正今日說，陳同佳案我方希望彰顯司法正義，早日還給被害者及其家屬公道的決心與立場是明確的，絕無使用其他議題交涉交換之考量。

今日陸委會舉行例行記者會，會上有媒體提問，我方對陳同佳案的處理，是否有在中間與港府交涉我駐港代表履新的事宜？邱垂正在會上做出如上的強調。

他說，本案日前因士林地檢署表示已收到陳同佳其委任律師的遞狀，同時地檢署再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出的司法互助請求，早日將犯嫌繩之以法，具體實現司法正義。

邱垂正表示， 陳同佳案涉及臺港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。對於港方情緒性的發言，正突顯港方對本案一貫消極、推諉、急欲卸責態度。

邱垂正並批評，港府一年多來毫無作為，令犯嫌繼續逍遙法外，讓被害情何以堪？公理正義又何在呢？港府的責任感又哪裡？「裝睡的人實在叫不醒」。強烈要求港方應負起本案應有的責任，盡速與我方商討解決之道，早日還給被害者及其家屬公道。

而台港過去一年是否有接觸並處理案件？台灣強調要坐下來談，是否能透過策協兩會？邱垂正表示，我方進行三次司法互助請求，我方士林地檢署收到新遞件也做了一樣的呼籲，重申處理該案的目標一貫而堅定，我方盼港方積極回應我方提出的相關請求，能先談好相關事宜，才有陳嫌來台的問題。

台灣今年8月修訂港澳居民來台定居的法規，包含限制有大陸背景的人來台居留，這是否與港版國安法有關？邱垂正說，政府支持港人守護自由民主的立場從未改變，包含7月1日正式營運的台港交流服務辦公室，就是政府挺香港的具體作為。

邱垂正說，今年8月政府調整「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，已完成第22條、第30條相關修正作業，將原為大陸人民，以及曾任職中共黨政軍之港澳居民申請來台案，必須經跨部會聯合審查，這是為了加強安全查核，維護國家安全。如果查核沒有國安疑慮，相關申請仍能許可，但沒有限縮港人在台的情形。

邱垂正 陳同佳 司法

延伸閱讀

陸委會重申：陳同佳來台 台港政府要先談好

港保安局長：無限制陳同佳出境 批台灣無理取鬧

港府批蔡政府對陳同佳投案：製造障礙、無理取鬧

潘曉穎母請願 要港府「放」陳投案

相關新聞

在台港人委託徵信社偷拍港青 陸委會：不排除撤銷居留

在台港人李彬豪委託一統徵信社員工，跟監、偷拍來台的香港學運人士，並將照片交由大公報與文匯報刊登。陸委會發言人邱垂正今日表...

羊來了！蒙古國贈送大陸的三萬隻羊 首批4千頭已入境

蒙古國在今年二月大陸新冠疫情最嚴重之際，宣布贈送三萬隻羊協助大陸抗疫。蒙古今天落實承諾，首批四千隻羊已進入大陸內蒙二連浩...

陳同佳案 陸委會：絕無用其他議題交換的考量

明日是涉嫌在台殺害女友的香港兇嫌陳同佳在港因洗錢罪出獄一周年，至今他尚未能到台灣接受司法審判。陸委會發言人邱垂正今日說，...

美宣布新三項對台軍售 陸外交部：堅決反對

美國最新通過三項對台軍售計畫，大陸外交部發言人趙立堅22日下午回應，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯...

大陸宣布 中梵已決定將主教任命協議延期兩年

儘管面對美國施壓，梵蒂岡仍決定與北京就中梵主教任命臨時性協議續簽兩年。大陸外交部發言人趙立堅周四下午宣布，10月22日，...

美國安顧問指控大陸 試圖竊取新冠疫苗研究成果

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien ）21日指責中國大陸，試圖竊取西方的新冠肺炎疫苗研究成果，並表示...

中共「十三五規劃」大限將至 小康社會年底無望？

中國國務院總理李克強5月底曾經於中共兩會鼓勵發展「地攤經濟」，不料不到十天即遭到中央文宣系統封殺。約莫五個月後，當時率先傳達「上意」反對李克強主張的北京市，近日不但允許擺攤，還計劃明年擴大辦理。

台商過年盼「旅遊泡泡」 陸委會：仍不放鬆

明年大陸台商回台過年因疫情檢疫隔離來回各需14天，加上大陸地方檢疫期，總共需耗費40天左右，導致台商回台意願低迷。陸委會...

北京舉行台灣光復研討會 陸委會：台灣存在與中共無關

北京官方今日舉行台灣光復75周年研討會，設定主題為「紀念台灣光復，推進祖國統一」，大陸全國政協主席汪洋與會並做總結發言。...

手機、電腦遭扣留…趙立堅批美盤查滋擾300中留學生

美國近來監控、盤查和逮捕在美的中國留學人員，中國外交部發言人趙立堅21日對此批評，「美方嚴重侵害中國在美留學人員的合法權...

抗美援朝70周年紀念章亮相 形象有亮點

抗美援朝出國作戰70周年紀念章亮相！江蘇省委書記婁勤儉21日走訪慰問抗美援朝志願軍老兵劉杰、徐邦禮，並為他們佩掛「中國人...

五中全會下周開 3把虛火、2記實錘受矚

中共19屆五中全會將在10月26日舉行。這次五中全會核心議題是例行的，內外背景卻是特殊的，是以方方面面特別關心。背景特殊又特別關心，易生虛火；紛爭都在眼前卻事關未來，又須砸下實錘。

熱門新聞

iPhone 12藍醜到上熱搜 恐在大陸引發退貨潮

香港東城戲院傳因鬧鬼關門…前身是殯儀館 廁所最猛

陸外交部：將以捐贈等方式 提供發展中國家新冠疫苗

國泰航空台灣優離40人 最高給30月

北京觀察／「打仗說」喊得火熱？中共五中全會的三把虛火與兩記實錘

國泰航空大裁8500人 港龍停飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。