陳同佳案 陸委會：絕無用其他議題交換的考量

明日是涉嫌在台殺害女友的香港兇嫌陳同佳在港因洗錢罪出獄一周年，至今他尚未能到台灣接受司法審判。陸委會發言人邱垂正今日說，陳同佳案我方希望彰顯司法正義，早日還給被害者及其家屬公道的決心與立場是明確的，絕無使用其他議題交涉交換之考量。

今日陸委會舉行例行記者會，會上有媒體提問，我方對陳同佳案的處理，是否有在中間與港府交涉我駐港代表履新的事宜？邱垂正在會上做出如上的強調。

他說，本案日前因士林地檢署表示已收到陳同佳其委任律師的遞狀，同時地檢署再次呼籲，本案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出的司法互助請求，早日將犯嫌繩之以法，具體實現司法正義。

邱垂正表示， 陳同佳案涉及臺港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。對於港方情緒性的發言，正突顯港方對本案一貫消極、推諉、急欲卸責態度。

邱垂正並批評，港府一年多來毫無作為，令犯嫌繼續逍遙法外，讓被害情何以堪？公理正義又何在呢？港府的責任感又哪裡？「裝睡的人實在叫不醒」。強烈要求港方應負起本案應有的責任，盡速與我方商討解決之道，早日還給被害者及其家屬公道。

而台港過去一年是否有接觸並處理案件？台灣強調要坐下來談，是否能透過策協兩會？邱垂正表示，我方進行三次司法互助請求，我方士林地檢署收到新遞件也做了一樣的呼籲，重申處理該案的目標一貫而堅定，我方盼港方積極回應我方提出的相關請求，能先談好相關事宜，才有陳嫌來台的問題。

台灣今年8月修訂港澳居民來台定居的法規，包含限制有大陸背景的人來台居留，這是否與港版國安法有關？邱垂正說，政府支持港人守護自由民主的立場從未改變，包含7月1日正式營運的台港交流服務辦公室，就是政府挺香港的具體作為。

邱垂正說，今年8月政府調整「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，已完成第22條、第30條相關修正作業，將原為大陸人民，以及曾任職中共黨政軍之港澳居民申請來台案，必須經跨部會聯合審查，這是為了加強安全查核，維護國家安全。如果查核沒有國安疑慮，相關申請仍能許可，但沒有限縮港人在台的情形。