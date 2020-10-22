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北京舉行台灣光復研討會 陸委會：台灣存在與中共無關

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

北京官方今日舉行台灣光復75周年研討會，設定主題為「紀念台灣光復，推進祖國統一」，大陸全國政協主席汪洋與會並做總結發言。陸委會發言人邱垂正表示，汪洋對台灣過去、現在與未來的定位談話，我方不表認同，無論是依據國際法或歷史事實，都清楚證明台灣存在與中共毫無關係，這才是歷史定位。

邱垂正表示，中華民國是主權國家，已經在台灣屹立超過70年，台灣的過去、現在或未來，都不是中華人民共和國的一部分，台灣未來的選擇權由2300萬人民決定。

邱垂正說，中共藉所謂台灣光復75周年活動，本質上就是不折不扣的統戰工作，對兩岸關係的立場明確與一貫。台灣人民捍衛國家主權，堅持民主自由，也已經拒絕「一國兩制」，中共口說要融合發展、心靈契合，但卻持續對台武力恫嚇與打壓，製造衝突緊張，歸責台灣，將片面政治框架強加於人，我方不會接受。

邱垂正表示，台灣也會持續與理念相近的友好國家，深化合作、致力於台海和平與區域穩定。蔡英文總統在國慶談話中明確指出，兩岸關係是雙方共同責任，中共領導人必需勇於承擔，呼籲中共當局務實面對現實，改變處理兩岸關係的態度，本於相互尊重與相互理解的態度，與我方共同討論和平相處之道。

今日北京的「紀念台灣光復75週年學術研討會」，與會者除了汪洋以外，還有大陸國台辦主任劉結一、台盟主席蘇輝、全國台聯會長黃志賢、中國社科院台灣研究院長楊明杰等人。台灣則有新黨榮譽主席郁慕明，以及黃智賢、郭冠英等統派人士參加。

汪洋在會上說，台灣光復「無可辯駁地證明，台灣是中國不可分割的一部分」。台灣問題但凡有一線和平解決可能，陸方都要「仁至義盡」，但絕不害怕戰爭。

中共 邱垂正 北京

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