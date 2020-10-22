浙江啟動未上市疫苗緊急接種 專家：可能反有害

中國浙江省多個城市啟動2019冠狀病毒疾病疫苗緊急接種計畫，讓民眾自願接種，但因疫苗仍在臨床試驗階段，專家認為，浮濫開放接種尚未核准上市的疫苗，可能「未得其利，先得其害」。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，浙江是中國的對外貿易大省，尤其是義烏，承擔全球小商品和貿易往來和樞紐的作用。不少接種民眾是生意遍布世界各地的商人，他們迫切需要接種疫苗產生抗體，以助前往當地照看生意。

不過，香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁對此時接種未經驗證安全性的疫苗持謹慎態度。他表示，「美國歐洲疫情嚴重，但沒有嚴重到符合緊急接種的條件定義」。

浙江當地稱疫苗為緊急接種。金冬雁指出，浙江濫用「緊急使用」的定義，而且目前疫苗三期試驗未完成，給健康人接種這類疫苗不符合醫學倫理要求。

他解釋稱：「要像在武漢大規模的流行期間，醫療系統已全面崩塌，有大量的人死，在這種情況下，疫苗還沒有完成三期，使用疫苗可以挽救大量數目的生命，這個時候可以用。但中國現在（基本）沒有疫情，不符合使用條件。」

疫苗的安全性也引起質疑。報導表示，義烏和嘉興的疫苗來自北京科興中維生物技術有限公司，該公司正在中國境外開展第三期臨床研究，即代表疫苗仍未批准上市。

浙江開放接種的疫苗費用為人民幣200元一針，民眾需要接種兩針，都是自費。中國官方曾明確表態疫苗定價將以成本作為定價基礎，但疫苗目前仍在三期試驗的模糊地帶，開放民眾自費接種，金冬雁說，官方似乎「開了一個口子，讓疫苗廠商賺錢」。

9月以來浙江已經有73.4萬人自願接種。而官方表面像有做到風險告知的義務，但專家認為風險告知仍不夠透明和詳細。

金冬雁說，目前選擇接種疫苗的健康民眾，大部分年輕力壯，免疫力強，如果感染2019冠狀病毒疾病，得重症的機率很低。但如果接種未完成三期試驗的疫苗，疫苗有可能無效，無法起保護作用，並且在病毒來的時候，一旦感染病情可能會加重。

「如果這些風險被清清楚楚披露了，還有多少人會去打呢？」金冬雁表示，披露風險就要披露到這個程度。