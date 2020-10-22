快訊

終於硬起來！環球科大欠薪3個月 教育部開罰10萬元

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

浙江啟動未上市疫苗緊急接種 專家：可能反有害

中央社 / 台北22日電

中國浙江省多個城市啟動2019冠狀病毒疾病疫苗緊急接種計畫，讓民眾自願接種，但因疫苗仍在臨床試驗階段，專家認為，浮濫開放接種尚未核准上市的疫苗，可能「未得其利，先得其害」。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，浙江是中國的對外貿易大省，尤其是義烏，承擔全球小商品和貿易往來和樞紐的作用。不少接種民眾是生意遍布世界各地的商人，他們迫切需要接種疫苗產生抗體，以助前往當地照看生意。

不過，香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁對此時接種未經驗證安全性的疫苗持謹慎態度。他表示，「美國歐洲疫情嚴重，但沒有嚴重到符合緊急接種的條件定義」。

浙江當地稱疫苗為緊急接種。金冬雁指出，浙江濫用「緊急使用」的定義，而且目前疫苗三期試驗未完成，給健康人接種這類疫苗不符合醫學倫理要求。

他解釋稱：「要像在武漢大規模的流行期間，醫療系統已全面崩塌，有大量的人死，在這種情況下，疫苗還沒有完成三期，使用疫苗可以挽救大量數目的生命，這個時候可以用。但中國現在（基本）沒有疫情，不符合使用條件。」

疫苗的安全性也引起質疑。報導表示，義烏和嘉興的疫苗來自北京科興中維生物技術有限公司，該公司正在中國境外開展第三期臨床研究，即代表疫苗仍未批准上市。

浙江開放接種的疫苗費用為人民幣200元一針，民眾需要接種兩針，都是自費。中國官方曾明確表態疫苗定價將以成本作為定價基礎，但疫苗目前仍在三期試驗的模糊地帶，開放民眾自費接種，金冬雁說，官方似乎「開了一個口子，讓疫苗廠商賺錢」。

9月以來浙江已經有73.4萬人自願接種。而官方表面像有做到風險告知的義務，但專家認為風險告知仍不夠透明和詳細。

金冬雁說，目前選擇接種疫苗的健康民眾，大部分年輕力壯，免疫力強，如果感染2019冠狀病毒疾病，得重症的機率很低。但如果接種未完成三期試驗的疫苗，疫苗有可能無效，無法起保護作用，並且在病毒來的時候，一旦感染病情可能會加重。

「如果這些風險被清清楚楚披露了，還有多少人會去打呢？」金冬雁表示，披露風險就要披露到這個程度。

疫苗 疫情 北京 新冠肺炎

延伸閱讀

疫苗地圖有望？ 疾管署指因這原因恐怕無法即時更新

巴西才說要買4600萬劑中製疫苗 總統打臉「當然不買」

中國疫苗「便宜賣」盟友 想鞏固霸主地位

韓國頻傳打流感疫苗後身亡案例 累計至少17例

相關新聞

美宣布新三項對台軍售 陸外交部：堅決反對

美國最新通過三項對台軍售計畫，大陸外交部發言人趙立堅22日下午回應，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯...

大陸宣布 中梵已決定將主教任命協議延期兩年

儘管面對美國施壓，梵蒂岡仍決定與北京就中梵主教任命臨時性協議續簽兩年。大陸外交部發言人趙立堅周四下午宣布，10月22日，...

美國安顧問指控大陸 試圖竊取新冠疫苗研究成果

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien ）21日指責中國大陸，試圖竊取西方的新冠肺炎疫苗研究成果，並表示...

中共「十三五規劃」大限將至 小康社會年底無望？

中國國務院總理李克強5月底曾經於中共兩會鼓勵發展「地攤經濟」，不料不到十天即遭到中央文宣系統封殺。約莫五個月後，當時率先傳達「上意」反對李克強主張的北京市，近日不但允許擺攤，還計劃明年擴大辦理。

北京舉行台灣光復研討會 陸委會：台灣存在與中共無關

北京官方今日舉行台灣光復75周年研討會，設定主題為「紀念台灣光復，推進祖國統一」，大陸全國政協主席汪洋與會並做總結發言。...

手機、電腦遭扣留…趙立堅批美盤查滋擾300中留學生

美國近來監控、盤查和逮捕在美的中國留學人員，中國外交部發言人趙立堅21日對此批評，「美方嚴重侵害中國在美留學人員的合法權...

抗美援朝70周年紀念章亮相 形象有亮點

抗美援朝出國作戰70周年紀念章亮相！江蘇省委書記婁勤儉21日走訪慰問抗美援朝志願軍老兵劉杰、徐邦禮，並為他們佩掛「中國人...

五中全會下周開 3把虛火、2記實錘受矚

中共19屆五中全會將在10月26日舉行。這次五中全會核心議題是例行的，內外背景卻是特殊的，是以方方面面特別關心。背景特殊又特別關心，易生虛火；紛爭都在眼前卻事關未來，又須砸下實錘。

對中國釋出善意 印度送還迷路解放軍士兵

本報系聯合報報導，中印邊境部隊持續對峙，但近日因印方善待一名走失的解放軍士兵，且於21日凌晨將走失士兵送還中方，雙方緊張關係或可降低。 解放軍西部戰區新聞發言人張水利日前稱，18日晚，中方一名應牧民

發改委：十四五GDP可保5爭6

中國國家發改委前副主任彭森近日指出，中國在「十四五」時期完全有可能把經濟增速保持在5%至6%的區間，在不過分計較經濟增長...

汪洋：絕不允許台灣在外部勢力干涉下分裂出去

大陸今天上午舉行擴大慶祝台灣光復75周年學術座談會，出席的大陸全國政協主席汪洋表示，當年中國人浴血奮戰，光復台灣。當年中...

陸高調紀念抗美援朝70周年 警告美國：中國惹不得

今年是中國大陸出兵介入韓戰即「抗美援朝」70周年，北京高調舉行各種紀念活動。除向當年參戰老兵頒發紀念章，新華社預告，23...

熱門新聞

iPhone 12藍醜到上熱搜 恐在大陸引發退貨潮

香港東城戲院傳因鬧鬼關門…前身是殯儀館 廁所最猛

玻璃心碎！防彈少年團辱華爭議 大陸海關傳出這樣做

陸外交部：將以捐贈等方式 提供發展中國家新冠疫苗

國泰航空台灣優離40人 最高給30月

北京觀察／「打仗說」喊得火熱？中共五中全會的三把虛火與兩記實錘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。