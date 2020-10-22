陸高調紀念抗美援朝70周年 警告美國：中國惹不得

今年是中國大陸出兵介入韓戰即「抗美援朝」70周年，北京高調舉行各種紀念活動。除向當年參戰老兵頒發紀念章，新華社預告，23日上午將於北京人民大會堂舉行紀念大會，中共總書記習近平將出席大會並發表「重要講話」。香港中評社指出，對美台而言，這是警告與提醒。

1950年6月25日，北韓（朝鮮）以反侵略為由越過北緯三八線，大舉進攻南韓，韓戰爆發。一開始，北韓軍隊勢如破竹，三天就攻陷首爾。但美軍9月15日在仁川登陸後，戰局迅速扭轉。

10月1日美軍越過北緯三八線，19日占領平壤。朝鮮10月8日請求中國出兵援助，北京隨後作出「抗美援朝、保家衛國」的決策，迅速組成中國人民志願軍投入韓戰。10月19日晚，大陸志願軍越過鴨綠江進入朝鮮，25日和以美軍為主的聯合國部隊打了第一仗。

大陸志願軍隨後接連挫敗聯合國部隊，將戰線推回三八線。1953年7月27日，中國人民志願軍、朝鮮人民軍、聯合國軍在板門店簽署停戰協定。「抗美援朝」戰爭獲勝，被大陸視為「打破了美帝國主義不可戰勝的神話」。

據新華社報導，22日，中共中央、國務院、中央軍委向參加抗美援朝出國作戰的、健在的志願軍老兵等頒發「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」紀念章。

此外，紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會，23日上午10時將在北京人民大會堂舉行。位於北京的中國人民革命軍事博物館，目前也正舉行相關主題展覽。

香港中評社指出，大陸近期正在高調紀念抗美援朝70周年，「其活動之多、規格之高，都超過以往」。中評社發出的快評稱，「70年前抗美援朝，是為了保家衛國；70年後隆重紀念，是為了繼承和弘揚抗美援朝精神。對美台而言，這是警告與提醒。」

文章稱，大陸高調紀念抗美援朝，過往並不多見，主要考量是避免影響中美關係大局。但這些年美國對華發動貿易戰、攪局南海、大打「台灣牌」等等，嚴重侵犯中國主權、損害中國利益。「形勢已變、時空環境不同，大陸高調紀念抗美援朝，有非常深刻、濃厚的政治意味」。

中評社指出，首先，彰顯大陸不畏強暴、維護和平的堅定決心、堅強意志；其次，警告提醒美國，不要輕舉妄動、鋌而走險；同時也警告提醒台灣，大陸不怕美國，不可觸碰底線。

共青團中央早前則指出，「抗美援朝戰爭的勝利，使帝國主義侵略者懂得：中國人民已經組織起來了，是惹不得的，如果惹翻了，是不好辦的。」