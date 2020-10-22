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北京重申：願共同履行中美第一階段經貿協議

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國家發改委透過視訊向美國企業界重申，中方願與美國共同履行中美第一階段經貿協議。（取自大陸國家發改委官網）
大陸國家發改委透過視訊向美國企業界重申，中方願與美國共同履行中美第一階段經貿協議。（取自大陸國家發改委官網）

距離美國總統大選投票日不到兩周時間，大陸國家發展和改革委員會近日透過視訊，與美中貿易全國委員會董事會代表團舉行座談時重申，中方願與美方一道，克服新冠肺炎疫情等帶來的困難挑戰，共同履行中美第一階段經貿協議，按照市場化、法制化原則和世貿組織規則推動擴大自美進口取得進展。

根據大陸國家發改委官網21日發布的訊息，這場視訊是在10月19日晚間進行，大陸方面由國家發改委副主任寧吉喆領銜，與美中貿易全國委員會董事會主席、康明斯公司（cummins）董事長蘭博文，以及通用汽車、聯邦快遞、波音等多家美國企業代表對談。

寧吉喆表示，「我們身處一個全球化的時代，各國利益從未像今天這樣深度融合，中美早已成為你中有我、我中有你的共同體。今年1月，中美歷經13輪高級別磋商後達成的第一階段經貿協議體現了中美經貿合作互利共贏的本質。」

他強調，中美第一階段經貿協議簽署以來，中方有關部門為推動擴大貿易協議的落實做了大量工作，擴大自美進口取得了積極進展。下一步，中方願與美方一道，共同履行中美第一階段經貿協議。同時，中方將繼續打造國際化、法治化、便利化營商環境，進一步深化中美兩國企業務實合作。

大陸國家發改委還向美國企業界介紹當前中國經濟整體情況，寧吉喆強調，在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，中國必須充分發揮國內超大規模市場優勢，通過繁榮國內經濟、暢通國內大循環，實現國內國際雙循環相互促進，為中國經濟發展和世界經濟復甦增添動力。

根據大陸國家發改委的新聞稿，美中貿易全國委員會表示，在華美國企業認為中美關係回歸穩定、建設性的軌道對其至關重要，絕大多數美國企業對中美第一階段經貿協議持支持態度，近一半企業認可中國取得的進展。美國工商界對中國市場前景抱有長期信心，歡迎中國政府推出一系列改革開放措施，願繼續紮根中國，與中國共同成長。

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