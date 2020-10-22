陸外交部：將以捐贈等方式 提供發展中國家新冠疫苗

中國大陸已於10月8日正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX），大陸外交部發言人趙立堅表示，中國政府支持中國疫苗研發企業也參與「實施計劃」，與有關發起方合作向發展中國家提供疫苗。他指出，中方未來將以多種形式優先向發展中國家提供疫苗，包括捐贈和無償援助。

台灣已於9月18日與COVAX簽約，透過COVAX將是台灣取得新冠肺炎疫苗的重要途徑。世界衛生組織秘書長譚德塞19日表示，目前已有184個國家和地區加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」。

在21日例行記者會中被問到相關問題時，趙立堅說，當前，中國已有四種新冠病毒疫苗進入三期臨床試驗，並且具備足夠的生產和自給能力，但還是決定加入「實施計劃」，目的就是要以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持「實施計劃」。

趙立堅表示，中國是支持「實施計劃」的最大經濟體，相信中方的加入將有助於增強「實施計劃」同企業談判能力，激勵企業提高生產能力，確保疫苗產量，促進疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性。這是中國秉持人類衛生健康共同體理念、履行自身承諾推動疫苗成為全球公共產品的重要舉措。

趙立堅並透露，不少中國疫苗企業已經向「實施計劃」發起方表達了加入的積極意願。雙方技術專家正就疫苗研發、認證、監管等方面技術標準保持密切溝通。

香港明報指出，隨着海外第三期臨床試驗進入尾聲，中國在全球新冠疫苗分配領域將扮演積極角色。英國金融時報也認為，北京的「疫苗外交」正火力全開，且勝算不小。

金融時報報導，美國國際戰略研究所研究員Aaron Connelly說：「美國已經把東南亞雙邊疫苗交易這個領域，割讓給中國。」另一個智庫外交關係協會研究員Huang Yanzhong也表示，先前「口罩外交」失敗了，北京這回下決心要讓「疫苗外交」成功。