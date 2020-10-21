美嚴審監控在美陸生 陸外交部批：已多次嚴正交涉

美國近來監控、盤查和逮捕在美的中國大陸留學人員，中共外交部發言人趙立堅21日對此批評，「美方嚴重侵害中國在美留學人員的合法權益，嚴重破壞中美正常的人文交流和教育合作。」並稱已向美方多次提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，中方將繼續採取一切必要措施

澎湃新聞報導，趙立堅於21日其主持的例行記者會上表示，一段時間以來，「美方動用司法力量，任意對中國在美留學生進行滋擾盤查，甚至捏造罪名進行抓捕和起訴。」多名中國大陸留學生在美國機場離境時，受到美國執法人員長時間滋擾，他們的手機、電腦等物品被任意檢查甚至被扣留，僅今年5月到9月初，就有近300名中國大陸留學人員在搭乘臨時航班離開機場時，被美方盤查。

趙立堅說，「美方上述行為充分暴露了其所謂保護人權的虛假面目，嚴重侵害中國在美留學人員的合法權益，嚴重破壞中美正常的人文交流和教育合作。」中方對此予以強烈譴責，已向美方多次提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，停止針對中國大陸留學生的歧視行為，中方將繼續採取一切必要措施，維護中國大陸公民的合法權益。