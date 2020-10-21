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限制防彈少年團商品入關？ 陸駐韓使館：報導不實

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
針對大陸海關頒布政策限制「防彈少年團」相關產品入關一事，大陸駐韓國大使館21日反駁，未頒布所謂政策。（圖／取自海外網）
針對大陸海關頒布政策限制「防彈少年團」相關產品入關一事，大陸駐韓國大使館21日反駁，未頒布所謂政策。（圖／取自海外網）

南韓偶像團體「防彈少年團（BTS）」近期發表有關韓戰言論，引發大陸民眾不滿，戰火仍未平息。南韓媒體日前報導，中國大陸海關頒布政策限制「防彈少年團」相關產品入關。中共駐韓國大使館發言人王煒21日對此反駁，未頒布所謂政策，「南韓個別媒體的有關報導並不屬實」。

據中共駐韓國大使館微信公眾號指出，王煒21日表示，經了解，中國大陸海關未頒布所謂政策，南韓個別媒體的有關報導並不屬實。中方重視南韓和中韓關係，珍視兩國在攜手抗疫過程中結下的深厚友情，願與韓方共同努力，維護兩國關係友好氛圍，推動雙邊關係不斷取得新的更大發展。

王煒指出，以史為鑒、面向未來，珍愛和平、促進友好，這應該是中韓共同的追求，希望相關媒體為促進兩國各領域友好合作關係發揮建設性作用。

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅21日也對此回應，中國大陸海關等政府部門沒有制定所謂政策，「我們支持和促進中韓友好交流與互利合作的立場沒有任何變化，不希望類似不負責任的報導評論，繼續干擾兩國關係。」

南韓 海關

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