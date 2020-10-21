陸委會重申：陳同佳來台 台港政府要先談好

香港聖公會教省秘書長管浩鳴今日表示，若需要陳同佳親自辦理赴台簽證，陳同佳當然會去，但暫時沒收到相關通知要他本人親自往辦理。陸委會今日再度重申，要先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳來台入境的問題。

管浩鳴上周三曾前往我駐港機構，據傳是代陳同佳辦理來台簽證，不過港媒之後報導，我方拒絕接受簽證申請。對於陳同佳為何迄今不自行前往台灣駐港機構辦理來台簽證，管浩鳴表示，台灣當時的回覆是「暫時不能接受申請」，又指台灣並未要求申請人必須親自臨櫃申請。

香港保安局長李家超今日也再度批評台灣，指「接收一個通緝犯，是否需要同時提供證據，以及是否需要司法協助才能做到，很清楚是不需要的」。台灣將司法協助變成陳同佳自首的前提，是製造障礙、無理取鬧，認為台灣方面有政治考慮。

陸委會今日以書面回應陳同佳案，表示日前士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任律師的遞狀，同時地檢署也再次呼籲，陳同佳案基於事實調查之所需，港府應務實回應早先我方提出之司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之於法，具體實現司法正義。

陸委會表示，陳同佳案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。

陸委會並指李家超的回應是「港方情緒性的發言」，稱這正凸顯港方對本案一貫消極、推諉、急欲卸責態度。陸委會強烈要求港方應負起本案應有的責任，盡速與我方商討解決之道，早日還給被害者及其家屬公道。