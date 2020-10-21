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港龍航空今熄燈 母公司股價漲逾6%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港國泰航空公司與國泰港龍航空公司設在桃園機場第一航廈的櫃檯。聯合報系資料照片
香港國泰航空公司與國泰港龍航空公司設在桃園機場第一航廈的櫃檯。聯合報系資料照片

熬不過疫情衝擊，香港老牌航空公司國泰航空21日宣布，將斥資港幣22億元重組，計畫整體削減約8,500個職位，旗下港龍航空從今天起停止營運。此一消息激勵國泰航空股價一度上漲逾6%。

證券時報報導，公告稱，此次重組成本約港幣22億元，將以國泰航空內部資源撥付，公司將就重組作出港幣13億元的遞延稅項資產減值，在2020年度財報中將考慮計入其他減值及支出。

此前，國泰航空股價曾一路走低，年初至今已跌逾40%。今早大幅上漲，午後漲勢回落，暫收港幣5.94元，漲3.8%。

公告稱，公司的全資附屬公司港龍航空將停止運營，由今天開始生效。公司擬尋求監管機構批准，由公司及旗下全資附屬公司香港快運航空有限公司運營港龍航空的大部分航線。

裁員方面，公司將整體削減約8,500個職位，約占國泰航空3.5萬個職位的24%；未來數周將裁減約5,300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響，但須視地區的監管規定而定。

香港財政司長陳茂波表示，國泰航空業務重組安排是集團的商業決定，政府委派於集團董事局的兩名觀察員，已就安排向公司提供參考意見。

今年6月，國泰航空曾接受香港政府注資港幣273億元，公司向香港政府發行優先股與認股權證，並接受對方過渡貸款。當時陳茂波曾強調，特區政府無意長期持有國泰股權，也不會參與集團的日常運營，集團運作仍然由董事局及管理層負責。

國泰航空 港龍航空 裁員

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