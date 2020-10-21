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港府批蔡政府對陳同佳投案：製造障礙、無理取鬧

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
遭台灣通緝的嫌犯陳同佳有意投案，將近一年仍未能成行，香港保安局長李家稱，這是由於民進黨政府製造障礙、無理取鬧。中新社
遭台灣通緝的嫌犯陳同佳有意投案，將近一年仍未能成行，香港保安局長李家稱，這是由於民進黨政府製造障礙、無理取鬧。中新社

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎而遭台灣通緝的港人陳同佳，有意來台投案卻一直未能成行。據香港電台報導，一路協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，若需要陳同佳親自辦理赴台簽證，陳同佳當然會去，但暫時沒收到相關通知要他本人親自往辦理。

至於陳同佳為何迄今不自行前往台灣駐港機構辦理來台簽證，管浩鳴表示，台方方面當時的回覆是「暫時不能接受申請」，又指台灣並未要求申請人必須親自臨櫃申請。

管浩鳴上周三曾前往台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處，據信是代陳同佳辦理來台簽證。香港明報稱，管浩鳴昨天回應媒體詢問時表示，當時台灣駐港機構給他的回覆稱「暫時不能接受申請」。

對於潘曉穎母親昨天前往香港特區政府總部，向香港保安局長李家超發表公開信，要求港府「釋放」陳同佳，讓他到台北經濟文化辦事處辦理簽證，並要求港府將陳同佳的口供及證據移交給台灣。

李家超21日出席立法會會議後面對媒體時表示，香港現行法律不容許港台進行司法協助，「接收一個通緝犯，是否需要同時提供證據，以及是否需要司法協助才能做到，很清楚是不需要的」。

李家超批評台灣將司法協助變成陳同佳自首的前提，是製造障礙、無理取鬧，認為台灣方面有政治考慮。

本周五（23日）就是陳同佳在香港出獄滿一周年，但陳同佳有意來台投案歷經一年時間竟還無法成行，管浩鳴說，一切可以做的事情，他都已經做了。

陳同佳 香港 管浩鳴

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