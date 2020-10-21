中聯辦：融入大陸國家發展 香港非「內地化」

香港中聯辦主任駱惠寧周二在座談會上表示，融入大陸國家發展大局，不是要讓香港「內地化」、「邊緣化」，而是要全面准確貫徹「一國兩制」方針，讓香港更好地保持特色、更好地發揮比較優勢，在此基礎上與大陸實現優勢互補、相互促進。

路透報導，駱惠寧指出，大陸國家主席習近平在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上關於「必須全面准確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進」的講話，對香港下一步發展具有重要指導意義。

推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐，不僅是深圳經濟特區等內地城市的機遇，也是香港不可錯失的重大歷史機遇。

對於如何抓住機遇，駱惠寧指出，一是需要堅定一個認識。融入國家發展大局，不是要讓香港「內地化」、「邊緣化」，而是要全面准確貫徹「一國兩制」方針，讓香港更好地保持特色、更好地發揮比較優勢，在此基礎上與內地實現優勢互補、相互促進。

二是需要彙集眾人智慧。國家以清單批量授權方式，賦予深圳更多自主權，含金量非常高，希望認真研究如何用好這些政策，積極提出建議，推動經濟運行規則銜接和機制對接。

三是需要積極行動，帶頭參與大灣區建設，在開展更高水平深港合作、參與大陸國家「雙循環」過程中，開拓發展新空間、做出自己新貢獻。