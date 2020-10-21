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胡錫進：美日印澳的「亞洲版北約」 絕對搞不起來

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為美國務卿龐培歐（右起）、澳洲外長潘恩、日本外相茂木敏充、印度外長蘇傑生10月6日在日本東京舉行針對中國大陸的「四方安全對話」。路透
圖為美國務卿龐培歐（右起）、澳洲外長潘恩、日本外相茂木敏充、印度外長蘇傑生10月6日在日本東京舉行針對中國大陸的「四方安全對話」。路透

在中美關係持續緊張下，美國正加快印太戰略部署，繼國務卿龐培歐本月稍早於東京與日本、印度澳洲外長舉行「四方安全對話」（Quad）會議後，美日印澳四國下個月還將在印度外海舉行聯合軍演。但環球時報總編輯胡錫進認為，「亞洲版北約」絕對搞不起來，這四國只是在虛張聲勢。

印度周一宣布，澳洲將參加下個月在孟加拉灣舉行的大規模軍演「馬拉巴爾演習」（Malabar）。胡錫進說，這場聯合軍演被廣泛視為是圍繞「四國聯盟」概念的最新進展。

胡錫進指出，澳洲2007年最後一次參加馬拉巴爾演習，印度時隔13年再度邀請澳洲參加，是刻意表演給中國看，目的是向中國施壓。而美國一直想把「四國聯盟」做實，使之成為針對中國的「亞洲版北約」的基礎。

胡錫進表示，目前四國機制還相當原始，更多是些形式上的東西。這四個國家同中國的地緣關係和矛盾很不一樣，對四國機制的訴求也不相同，雖然四國「往一塊湊」越來越多，但亞太地區阻止四國成為實質「反華同盟」的因素顯然遠遠多於促成這一同盟的因素。

在20日發表的評論中，胡錫進稱，原因很簡單：中國的確沒有針對這個地區製造戰略性安全威脅。

他認為，印度和日本與中國有領土糾紛，但演化成你死我活戰略對撞的可能性幾乎是零，澳洲更與中國沒有真正意義上的安全衝突，中澳關係緊張完全是因澳洲跟美國跑幫著找中國麻煩所致。

胡錫進指出，所謂「四國聯盟」只有美國不遺餘力試圖推動它成為「北約」，其他三國都是在積極、複雜地利用它。另三國都因不習慣中國崛起而感受到某種「威脅」，同時又與中國崛起形成很現實的利益關係。

中國是日澳最大的貿易夥伴，是印度第二大貿易夥伴。加強四國聯繫可以增加它們的力量感，形成對中國的壓力，有助於它們在各自的對華關係中處於更有利位置。

在胡錫進看來，中國靠施加外交壓力很難阻止四國的各種聚會，但中國在與印日澳三國關係中的主動性很強，牽制它們與美國對華戰略目的保持距離的資源很多。

就印度來說，因為邊界問題印度就放棄戰略獨立、為美國反華政策所用，顯然不符合其利益，因此中國決不能被「四國聯盟」的虛張聲勢嚇住。胡錫進稱，中國與印日澳打交道該怎麼做就怎麼做，「無法避免的衝突我們不妨順其自然」。

胡錫進 印度 澳洲

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