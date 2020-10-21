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大陸官媒：中梵預計22日續約 不會立即建交

德國之聲 / 德國之聲

《環球時報》英文版周二 (10月20日)引述義大利《晚郵報》19日的報導，指出中國跟梵蒂岡預計於10月22日續簽《中梵協議》。外界關注，這會不會是雙方建交的信號?

中梵協議傳出續簽後，中國與梵蒂岡至今都尚未正式宣布。這一次義大利雜志《公教文明》(La Civiltà Cattolica) 總編習安東 (Antonio Spadaro)則向《環球時報》表示，雙方確實將延續協議。

他提到，中梵近期不斷進行溝通，《中梵協議》也為雙方的對話奠定強力基礎。《環球時報》寫道，中國與梵蒂岡延續條約不僅代表《中梵協議》實施順利，也代表梵蒂岡面對各方要求停止與中國對話，他們仍有意與中國推展外交關系。

此前，義大利媒體《晚郵報》19日報導中國與梵蒂岡將於22日宣布延續簽署《中梵協議》，並稱如果能順利續推協議，兩國可能於兩年內建立正式外交關系。不過梵蒂岡官方新聞辦公室並未回復《晚郵報》的相關詢問。

《環球時報》引述前中國社科院世界宗教研究所研究員王美秀的評論表示，教廷可能會因為關懷中國教會而想與中國建交，不過中國則有更多考量。王美秀指出，中國與梵蒂岡續約後的實際實施狀況會影響雙方關系的後續發展。

中國主教會議副主席詹思祿則向《環球時報》表示，中國與梵蒂岡續簽協議為中國的教會帶來明確信息，也就是梵蒂岡希望與中國繼續保持良好的關系。

蓬佩奧成協議延續推手

在上個月媒體陸續報導梵蒂岡有意與中國續簽《中梵協議》後，美國國務卿蓬佩奧多次公開批評梵蒂岡的決定，導致蓬佩奧出訪梵蒂岡時，未能與教宗方濟各見到面。梵蒂岡的相關人士也向《晚郵報》透露，蓬佩奧向梵蒂岡施壓反而促成了中國與梵蒂岡續簽協議。

該報導稱，中國內部原本對於是否續簽《中梵協議》有歧見，但消息人士向《晚郵報》稱，中國政府滿意教宗方濟各拒絕與蓬佩奧見面的處理方式，所以讓中國政府內部親梵蒂岡的派系，最終讓持反對意見的人士同意續簽協議。

《晚郵報》報導引述梵蒂岡官員的話，批評蓬佩奧對梵蒂岡發出威脅的行為有如黑手黨，但他的行為也為教廷向中國證明，他們堅持與中國進行對話的作法不會受到任何約束。報導稱，中國原先擔憂梵蒂岡會因為美國的批評或是內部的反彈聲浪，而改變原先希望延長協議的作法。《晚郵報》寫道，不過在蓬佩奧結束訪問梵蒂岡後，中國的「憂慮變成了滿意」。

《晚郵報》指出，教宗拒絕見蓬佩奧的舉動，代表他「擺脫軍事同盟的約束」，並證明過往各界認為梵蒂岡與中國這種專制政府，只能有對立關系。報導甚至預測，梵蒂岡拒絕與美國一同反中的作法，可能讓中國願意提早邀請教宗方濟各訪問中國，不過報導強調，目前這些都只是「政治幻想」。

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