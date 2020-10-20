京台壇論壇開幕 劉結一：兩岸關係好，台灣才會好

大陸國台辦主任劉結一今天在北京第23屆京台科技論壇上致詞表示，兩岸關係好，台灣才會好。希望廣大台灣同胞看穿極少數台獨分裂分子的「害台」本質和危險性，共同反對和遏制台獨。

劉結一說，面對新冠肺炎疫情衝擊和經濟全球化逆流等複雜因素，大陸市場空間廣闊、發展韌性強大等優勢進一步顯現。大陸正加快構建「以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進」的新發展格局。

他說，疫情發生以來，大陸各地區各部門關心、保障台胞生命安全和健康福祉，積極協助在大陸台商台企同等享受各類助企紓困政策，解決復工復產面臨的困難，協助台商台企拓展內需市場。目前大陸台企生產經營總體穩定，許多企業實現顯著增長。

劉結一表示，近幾個月來，兩岸交流活動接連不斷，台灣各界同胞衝破民進黨當局阻撓，以多種形式踴躍參與。事實充分證明，兩岸同胞走近走親的願望壓制不住，兩岸同胞交流合作的勢頭無法阻擋。

他說，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻。民進黨當局加緊勾連外部勢力，不斷進行台獨分裂挑釁，嚴重破壞台海地區和平穩定，嚴重損害台灣同胞的利益福祉。希望廣大台灣同胞與大陸攜手維護和推動兩岸關係和平發展。