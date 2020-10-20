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湖北高院副院長驚傳辦公室輕生 官方稱其長期患病

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
湖北省高級人民法院副院長張忠斌傳出19日中午在辦公室自縊身亡。（取自湖北法院網）
湖北省高級人民法院副院長張忠斌傳出19日中午在辦公室自縊身亡。（取自湖北法院網）

據武漢市武昌區公安分局與湖北省高級人民法院通報，湖北省高級人民法院副院長張忠斌19日中午在辦公室自縊身亡。湖北省高級人民法院稱，張忠斌「身患疾病，長期服藥」。公安機關則表示，通過現場偵查、調查，排除刑事案件。

但據大陸《財新網》報導，19日午間曾有熟人邀請現年53歲的張忠斌一起吃飯，但他卻一反常態支支吾吾沒有受邀，不料下午就傳來其輕生的消息。

報導指出，據多位相關知情者透露，19日上午曾有湖北省相關領導找張忠斌談話。當日下午16時許，湖北高院的工作人員送文件到其辦公室時，敲門無人應答，門也無法打開，電話也無法接通。工作人員取了鑰匙打開門才發現，張忠斌已在辦公室自縊身亡。

財新網表示，有熟悉張忠斌的人形容，其為人豪俠仗義。也有人說，沒想到張忠斌會選擇自殺，「他的性格不至於這樣」。

湖北省十堰市人大常委會官網曾刊登時任十堰中院院長的張忠斌，所撰寫的文章：《良心是最好的法律》。該文稱，講良心必須行孝道、必須愛眾生、必須修身養性、必須儉以養德、必須心中時刻有座天平。

張忠斌寫到，「我一直認為，司法裁判的過程和結果，要有利於修補被損害的法律關係和道德倫理，體現出人文情懷和社會關懷」；「尤其在處理涉及社會倫理、公共道德等敏感案件時，不能脫離主流社會意識形態，不能超越當下社會的普通價值觀念，不能遠離社會公眾的普遍預期。」

據《湖北日報》10月14日報導，11屆湖北省委第八輪巡視動員部署會在武漢召開。按照湖北省委統一部署，此輪巡視將對湖北省委政法委等33家省直單位開展常規巡視，其中湖北省委第四巡視組將對省法院在內的三個單位進行巡視。

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