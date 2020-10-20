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武漢航天基地 可年產百顆衛星

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

第六屆中國（國際）商業航天高峰論壇19日在武漢舉行，中國航天科工集團有限公司總工藝師符志民在會上表示，武漢國家航天產業基地中的衛星產業園一期工程2020年底將具備年產100-200顆1噸以下通用衛星的能力。

中新社報導，符志民表示，在武漢國家航天產業基地中，火箭產業園一期工程已具備年產20發固體運載火箭的生產能力，衛星產業園一期工程2020年底將具備年產100-200顆1噸以下通用衛星的能力，產線、產能建成後將向社會商業航天企業開放使用，著力打造資源集約、開放共享的產業生態。

截至目前，武漢國家航天產業基地簽訂正式項目投資協議12個，總投資78.55億元（人民幣，下同）；框架協議50餘個，意向投資額過千億元。

目前，已開工建設產業項目10個，總投資17億元的火箭總裝總調中心（一期）已經建成投產；總投資25億元的衛星產業園（一期）正在進行內部裝修、外牆施工以及設備安裝，計畫年底投產；總投資20億元的「行雲工程」項目，測運控中心已經建成投運，廠房建設年內啟動。

武漢 火箭

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