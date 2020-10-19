快訊

「沙德爾」颱風最快今晚生成 未來這三天恐降大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊 國泰航空估今年僅疫情前1成客運力

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
國泰航空19日預期，今年底前僅營運10%疫情前的客運運力，而明年客運運力仍會低於50%正常標準。（圖／取自新浪網）
國泰航空19日預期，今年底前僅營運10%疫情前的客運運力，而明年客運運力仍會低於50%正常標準。（圖／取自新浪網）

香港航空公司國泰航空19日預期，今年底前僅營運10%疫情前的客運運力，而預計整體2021年的客運運力仍會低於50%正常標準。

路透報導，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，仔細分析了航空業面對的困境，以及集團旗下航空公司的眾多應對方案後，做出以上預測。

林紹波指出，國泰航空檢視了多項可能性較大的疫情恢復狀況，最終決定了採納上述最為樂觀的展望，相對於疫情前的客運運力，預計明年上半年將營運低於四分之一的客運運力，並期望市場能於明年下半年逐漸復甦。他還說，以上預測是建立在基於研發中的疫苗有效、並能於2021年夏季在主要市場廣泛採用的假設之上。

同時，國泰航空19日還公布9月營運數據，受新冠肺炎全球疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力，國泰航空與國泰港龍在9月合計共載客量按年大跌98.1%，約4.7萬人次；兩航空公司月內運載的貨物及郵件合計共約10.9萬公噸，較去年同期下跌36.6%。

國泰航空 疫情 香港

延伸閱讀

不只台大醫院 北榮成人孕婦幼兒接種都暫停

台灣在港人眼中是塊寶地！？

香港流感疫苗荒！3周用完半年量 醫生：年內未必能補貨

台大疫苗又打完！ 醫護爆：衛生局說數量不夠這周不補

相關新聞

疫情衝擊 國泰航空估今年僅疫情前1成客運力

香港航空公司國泰航空19日預期，今年底前僅營運10%疫情前的客運運力，而預計整體2021年的客運運力仍會低於50%正常標...

港特首：國安法令社會恢復穩定

香港行政長官（特首）林鄭月娥聲稱，香港實施港區維護國家安全法後立竿見影，令社會恢復穩定

影／共軍對台主力誓師片曝光 動員大會標語卻「打馬賽克」

中美角力白熱化、台海局勢不斷升級之際，解放軍東部戰區官方微博18日公布影片，指第72集團軍某旅舉行出征誓師動員大會，但從...

陸學者朱鋒談中美關係：丟棄幻想！新冷戰僅一步之遙

中美關係隨著美國總統大選臨近而趨於緊張，南京大學南海研究協同創新中心執行主任朱鋒發表署名文章直言，中美關係走到今天，已經...

中美對抗升溫 陸「抗美援朝」紀錄片開播

美國總統大選逼近，中美對抗不斷升溫，在此背景下，大陸推出「抗美援朝」紀錄片，昨晚在央視開播，引起各界關注。

回應美要求 陸提高智財侵權賠償

大陸十三屆全國人大常委會第廿二次會議十七日表決通過修改專利法的決定，此次修改將法定賠償額提高，增加侵害智慧財產權的成本，...

陸駐日大使：釣魚台問題 應悄悄溝通

中共駐日大使孔鉉佑近日接受日媒採訪時表示，釣魚台問題有很多可能的解決方案，中共願與日本在管控好有關問題基礎上，透過協商尋...

人質外交？ 陸逼美釋放共軍學者

華爾街日報十七日引述知情人士報導，中國大陸官員已向美方官員發出警告，中方可能拘留在大陸的美國公民，以回應美國司法部起訴與...

北京在為可能攻打台灣做准備？

（德國之聲中文網）香港《南華早報》周日（10月18日）援引軍事觀察家和消息人士報道稱，北京在為可能攻打台灣做准備，並正加強在大陸東南沿海地區的軍事化行動。 該報指出，中國軍方一直在提升他們的導

共軍東南沿海部署東風17 專家：威嚇美軍基地

港媒南華早報引述共軍消息人士披露，共軍在東南沿海部署東風17超高音速彈道飛彈，引發攻台聯想。國內專家學者分析，此舉應是針...

趙紫陽骨灰下葬1周年家屬拜祭 現場可見監控鏡頭

今天是已故中共前總書記趙紫陽的骨灰下葬1周年，幾名家屬上午到北京昌平區的墓地拜祭。

解放軍開民宿？中印抗寒對峙 班公湖畔出現「高科技湖景房」

中印兩軍邊境部隊10月12日在楚舒勒舉行了第7次軍長級會談，儘管雙方事後公布的新聞稿稱本輪會談是積極和建設性的，但雙方前線部隊依然固守據點，並無後撤現象，解放軍甚至早已蓋好了一排排的「湖景房」，準備邊賞湖景邊過嚴冬。

熱門新聞

影／共軍對台主力誓師片曝光 動員大會標語卻「打馬賽克」

上海野生動物園飼養員遭熊群拖走撕咬 猛獸區現已關閉

共軍東南沿海部署東風17 專家：威嚇美軍基地

阿里吃下大陸大潤發 1050.8億收購高鑫51%

大學校長與黨委書記誰大？ 毛洪濤之死再掀熱議

阿里巴巴有意收購高鑫全部股權 潤泰集團不賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。