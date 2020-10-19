疫情衝擊 國泰航空估今年僅疫情前1成客運力

香港航空公司國泰航空19日預期，今年底前僅營運10%疫情前的客運運力，而預計整體2021年的客運運力仍會低於50%正常標準。

路透報導，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，仔細分析了航空業面對的困境，以及集團旗下航空公司的眾多應對方案後，做出以上預測。

林紹波指出，國泰航空檢視了多項可能性較大的疫情恢復狀況，最終決定了採納上述最為樂觀的展望，相對於疫情前的客運運力，預計明年上半年將營運低於四分之一的客運運力，並期望市場能於明年下半年逐漸復甦。他還說，以上預測是建立在基於研發中的疫苗有效、並能於2021年夏季在主要市場廣泛採用的假設之上。

同時，國泰航空19日還公布9月營運數據，受新冠肺炎全球疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力，國泰航空與國泰港龍在9月合計共載客量按年大跌98.1%，約4.7萬人次；兩航空公司月內運載的貨物及郵件合計共約10.9萬公噸，較去年同期下跌36.6%。