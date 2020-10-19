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共軍對台主力誓師片曝光 動員大會標語卻「打馬賽克」

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
解放軍東部戰區官方微博為影片留言指，第72集團軍某旅在駐訓地舉行誓師動員大會。微博截圖
解放軍東部戰區官方微博為影片留言指，第72集團軍某旅在駐訓地舉行誓師動員大會。微博截圖

中美角力白熱化、台海局勢不斷升級之際，解放軍東部戰區官方微博18日公布影片，指第72集團軍某旅舉行出征誓師動員大會，但從畫面可見，大會橫幅標語被打上馬賽克，出征目標成謎。由於東部戰區是對台戰區之一，共軍此舉引發揣測。

香港經濟日報報導，解放軍東部戰區官方微博就影片指出，「第72集團軍某旅在駐訓地舉行誓師動員大會。出征現場，官兵昂揚的鬥志催人奮進，鏗鏘的誓言令人熱血沸騰。」

在全長約45秒的短片中，可見大會橫幅標語被刻意「打馬賽克」，出征目標被隱藏。而誓師畫面可見，約有千名解放軍官兵列隊參與，他們宣讀誓詞，畫面兩邊則有多架坦克及裝甲車。

公開資料顯示，解放軍陸軍第72集團軍在2017年組建，其軍部駐地位於浙江湖州市。集團軍轄下擁有兩棲、炮兵及防空等12個旅。該集團軍被視為「攻台主力」。

解放軍 香港

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