陸學者朱鋒談中美關係：丟棄幻想！新冷戰僅一步之遙

中美關係隨著美國總統大選臨近而趨於緊張，南京大學南海研究協同創新中心執行主任朱鋒發表署名文章直言，中美關係走到今天，已經回不到過去了，「我們對中美關係不得不丟棄幻想」。他還說，中美關係走到今天，離新冷戰確實只有一步之遙。

朱鋒在環球時報撰文指出，美國政治精英拚命地想要在疫情期間打壓中國。中美衝突從貿易戰、媒體戰、科技戰，擴大到了外交戰、人才戰。美國違背WTO基本原則，對近300家中國企業進行制裁，對華為、字節跳動、微信發出封禁威脅，甚至將孔子學院定性為外國政府機構。

他提到，美國務卿龐陪歐7月23日在尼克森圖書館的政策聲明，更是無視1972年尼克森總統訪中以來中美合作共贏、共同發展的基本歷史，將矛頭對準了中國共產黨的執政合法性，蠻橫地拋棄了中美關係近50年來發展進程中最為重要的「彼此尊重各自現狀」的政治原則。

朱鋒認為，中美關係走到今天，離新冷戰確實只有一步之遙。

他指出，川普政府眼下頻頻在西太平洋採取對中加強軍事挑釁和威脅的諸多舉動，激化美中對抗，將中國話題變成可讓自己凝聚美國內共識、超越政黨和社會分裂、進一步實行強制性國內施政措施的中國危機。隨著大選日臨近到明年1月20日政府權力交接，美國內分裂越是沉重，川普政府打壓中國越不會停手。

朱鋒說，中美關係走到今天這一步，既是川普個性使然，同時又是美國內反中鷹派想要趁機全面打疼中國的邏輯使然。疫情帶來美國內反中、仇中、嫌中等社會情緒上升，更是讓對中強硬、鬥狠近乎成為普遍的政治正確性主張。

他提到，作為美國在野黨的民主黨，也在2020年黨綱中就涉台問題刪掉了此前一直堅持的一中政策字眼。拜登團隊在中國政策表述上也開始不甘示弱。可肯定的是，即便拜登在11月3日美國大選中獲勝，中美關係未來想要迅速改善的可能性也十分微弱。

朱鋒坦言，中美關係走到今天，已經回不到過去了。美國因素或許是中國崛起的歷史進程中最大的外部環境因素。中美關係的質變，對未來中國發展進程中的中國與世界的關係，需要及時、清醒與合理地思考和應對。「我們對中美關係不得不丟棄幻想」。

他指出，首先，川普政府之前的美國政府所強調的接觸政策，是基於認可兩國不同制度、接受中美是發展中國家和發達國家差異的現實，並對中國崛起多少保持一定程度的戰略兼容。這樣的美國，對中國而言可能不會存在了。

其次，之前的美國政府從來沒有放鬆對中國的戰略盯防和戰略警惕，但至少在台灣問題上堅持一中政策，在南海問題上不主動介入島礁主權和海洋權益紛爭，美國更大程度上是東亞「美國式秩序」的維護者。今後，以實施印太戰略為推手，美國將全面干預中國的周邊關係，孤立、分化和遏制中國已成為美國對中戰略的核心目標。

第三，之前的美國政府強調中美商業利益、科技合作和人文交流的共同價值，中美關係中日益增強的相互依賴成為兩國對持續合作、共同致力於世界和平與繁榮的重要基礎。但今天，去中國化將會在美國各條戰線延續。將中國的科技創新和製造業壓制在中低端，阻止中國科技創新和製造業走向中高端，將是美國旨在重新拉大與中國力量對比差距的核心環節。

朱鋒認為，川普政府執政不到四年，中國作為美國「頭號戰略競爭者」的概念已前所未有地實體化了。美國對中國的變臉，既是美國單極霸權缺乏有效權力制衡的結果，更反映了國際關係中權力政治的醜陋。

他表示，即便如此，中方仍不能放鬆對穩定、改善和管控中美關係的努力，更不能拋棄重新促成中美「既競爭又合作、既衝突又交往」的複雜性大國關係的想像與追求。中美關係仍可在雙方政府、社會、企業和個人的共同努力下，摒棄分道揚鑣的新冷戰對抗模式，降低「弱合作、強對抗」的可能性，增強和保證「強合作、弱對抗」的未來關係的理想願景。