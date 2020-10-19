（德國之聲中文網）香港《南華早報》周日（10月18日）援引軍事觀察家和消息人士報道稱，北京在為可能攻打台灣做准備，並正加強在大陸東南沿海地區的軍事化行動。

該報指出，中國軍方一直在提升他們的導彈基地，而一名位於北京的軍事消息人士稱，他們已經在東南沿海地區部署了最先進的東風17超音速導彈。 這名不願透露姓名的消息人士介紹， 東風17將逐步取代已在東南沿海地區部署數十年的東風11和東風15舊式導彈，並稱新導彈的射程更遠，能更精確地擊中目標。

東風-17在去年10月1日中華人民共和國成立70周年的閱兵式上首次公開亮相。當時英國軍事刊物《簡氏防務周刊》的亞太區編輯蓋布利爾·多明貴茲(Gabriel Dominguez)在接受德國之聲采訪時介紹，這種武器最重要的特點是專為裝載高超音速彈頭（HGV）設計，而此技術此前還沒有被其他國家改采用。而“這類武器的高速和可操作性使其難以用傳統的防空系統來對付。”

種種跡象表明……

衛星圖像顯示，位於福建和廣東的海軍陸戰隊和火箭軍基地近年來有所擴建，總部設在加拿大的《漢和防務評論》總編輯平可夫（Andrei Chang）向《南華早報》如是說。他補充道：“福建和廣東的每一個火箭部隊旅現在都裝備齊全。”

平可夫還向該媒體分析：“近年來，東部和南部戰區的一些導彈基地規模甚至翻了一番，這表明解放軍正在加緊准備一場針對台灣的戰爭。” 他透露，位於廣東普寧的一個基地已經升級，現已裝有一種新型彈道導彈，但由於話題的敏感性，他拒絕透露具體是哪種導彈。 他指出：“普寧的導彈基地負責攻擊台灣南部，但東風-11和東風-15的射程不足以飛越台灣中央山脈，所以無法打擊台東和花蓮(都在台灣東部)的空軍基地。”

平可夫還表示，解放軍已部署了俄羅斯制造的S-400凱旋防空系統，該系統可探測並擊落600公裡以外的導彈、無人機和飛機，以抵御台灣空軍的任何攻擊。 他強調：“S-400的雷達系統非常復雜，能夠覆蓋整個台灣。它有能力在台灣軍機起飛後對其進行射擊。”

《南華早報》另援引北京消息人士指出，海軍陸戰隊總部自2017年以來便駐扎在廣東潮州，並在對高雄海軍基地發動的任何襲擊中扮演關鍵性角色。

意在威嚇美軍基地？

根據多家台灣媒體報道，台灣國防部針對上述消息回應稱，有關中國軍方相關兵力部署與軍事動態，台軍聯合情監偵作為，都有充分掌握，並適切應處。

台灣國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲向中央社分析，東風17的確有攻台能力，但東風17射程更長，若單純劍指台灣，“多出來的射程就浪費掉了”。

蘇紫雲認為，以東風17的射程與飛行特性為依據，研判共軍此波部署，應是以打擊美軍基地及航艦戰鬥群為主，用以執行“反介入/區域拒止”戰略，特別是當台海發生沖突時，可對台進行“圍點打援”的戰術，意即“圍住台灣，打擊來援的美軍”。

蘇紫雲在接受台灣中央社采訪時還指出，東風17去年才剛服役，目前數量有限，預估現在仍不超過100枚，未來不排除逐年增加部署；他研判5年內，美方的軍規雷射技術發展將讓攔截這類飛彈的成本顯著降低，台灣的中山科學研究院目前也積極投入雷射防空系統的研發。

“台灣必須強化防御能力”

隨著台海局勢日益緊張，一些分析家推測，中國可能趁著美國大選後產生的混亂狀態，利用武力或其他手段實現統一台灣的目標。

本周四，中國官媒《人民日報》發表了一篇名為“站在歷史正確的一邊——告台灣情治部門書”的文章，向台灣方面發出了“勿謂言之不預也”的警告。從歷史來看，中國官媒發出這樣的警告後，爆發戰爭的可能性就大幅度上升。

然而，美國白宮安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）周五指出，中國目前或許還沒有做好入侵台灣的准備，但台灣必須強化防御能力，以應對未來可能面臨的攻擊或非軍事手段。他認為，中國海軍正不斷壯大，或許在10或15年間，中國更有能力對台采取軍事行動。

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