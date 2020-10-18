陸公布出口管制法全文 增貿易武器反制美

中國大陸今公布「出口管制法」全文，指出口管制部門依法會同有關部門制定出口管制清單，並及時公布；出口管制部門可對管制清單以外的貨物、技術和服務實施「臨時管制」，期限不超過二年。美國近期屢針對中方實施出口管制，該法被視為準備對美祭出反制。

外電指出，雖然美國多數領域的科技仍領先於中國大陸，但中方掌控無線網路、無人機等產業關鍵技術。中方目前的出口管制措施主要包括「中國禁止出口限制出口技術目錄」與「不可靠實體清單」，通過出口管制法後，將取得與美方類似的（貿易）武器。

大陸十三屆全國人大常委會17日表決通過出口管制法，包括總則，管制政策、管制清單和管制措施，監督管理，法律責任，附則等五章，共49條。該法將於今年12月1日起施行。

據規定，出口管制是指對特定物項的出口採取禁止或限制性措施。對兩用物項（兼具民事和軍事用途）、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口管制，都適用該法。

條文並規定，上述所稱管制物項，包括物項相關的技術資料等數據。陸媒指出，將技術資料等數據界定為管制物項，即將源代碼和算法等列入管制。管制也可能涵蓋5Ｇ、量子通訊等技術的出口或轉讓。

針對管制政策和管制清單，第九條規定，出口管制管理部門依據本法和有關法律、行政法規，會同有關部門制定、調整管制物項出口管制清單，並及時公布。

此外，經批准，出口管制管理部門可對出口管制清單以外的貨物、技術和服務實施臨時管制，並予以公告。臨時管制的實施期限不超過二年。臨時管制實施期限屆滿前，應當及時進行評估，根據評估結果決定取消、延長或將臨時管制物項列入出口管制清單。

該法也對違反用戶，建黑名單管控。第十八條規定，對有下列情形的進口商和最終用戶，建立管控名單，包括違反最終用戶或者最終用途管理要求的；可能危害國家安全和利益的；將管制物項用於恐怖主義目的的。

而對列入管控名單的進口商和最終用戶，出口管制管理部門可採取禁止、限制有關管制物項交易，責令中止有關管制物項出口等必要的措施。

法律責任上，第卅三條規定，經營者未取得相關管制物項的出口經營資格，從事有關出口的，給予警告，責令停止違法行為，沒收違法所得，違法經營額五十萬元（人民幣，下同）以上的，並處違法經營額五倍以上十倍以下罰款。另據第卅九條，違反該法受到處罰的經營者，出口管制管理部門可在五年內不受理其提出的出口許可申請；因出口管制違法行為受到刑事處罰的，終身不得從事有關出口經營活動。

此外，第四十八條規定，「任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中華人民共和國國家安全和利益的，中華人民共和國可以根據實際情況對該國家或者地區對等採取措施」。此項規定被認為是針對美國的反制條款，準備祭出對等報復行動。