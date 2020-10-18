南華早報：大陸在東南沿岸部署「東風-17」超音速飛彈 目標打台灣

南華早報報導，根據中共軍方消息人士，中國大陸東南沿岸的飛彈基地已升級，配備先進的「東風-17」超音速飛彈，在此同時，人民解放軍持續進行一系列演習，目的是對台灣施壓。

中共軍方消息人士說，北京已加強東南沿海的軍事化，為可能入侵台灣做準備。

消息人士說，「東風-17」超音速飛彈將逐漸取代已在東南沿海地區部署幾十年的東風-11和東風-15飛彈。東風-17射程較遠，且更精準。

東風-17射程最遠達2500公里，在去年10月1日中共建政70周年大閱兵中首度亮相，當時展示了16輛東風-17飛彈發射車。

根據衛星畫面，福建省和廣東省的陸戰隊和火箭部隊基地近年都已擴建。

根據維基百科，東風-17是一款高超音速武器，被認為是中國反介入/拒止戰略武器的一環。複雜的飛行軌跡使得對東風-17的攔截變得非常困難，增加了其打擊目標的成功率。由於彈頭形狀的改進，彈頭載荷的減少，使得東風-17的射程大大增加，其打擊目標是對方重要反導防空系統等高價值目標。

東風-17將解放軍的射程從台海擴及日本橫須賀的美國軍事基地。儘管主要目標在於威懾台獨，但萬一北京決定武統台灣，如今已能阻止美國航母戰鬥群可能的介入。