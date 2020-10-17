解放軍明後兩天 在海南島西部海域進行實彈射擊訓練

中國海事局17日公告，大陸將於18日至19日每天6時至19時，在海南島西部部分海域進行實彈射擊訓練，演習期間禁止駛入相關海域。

公告的禁航區範圍為：19-43.00N/108-54.00E、19-51.50N/109-01.00E、20-10.00N/108-47.33E及19-53.00N/108-32.50E。

美國海軍太平洋艦隊則在前一天發布新聞稿指出，尼米茲級核子動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）及所屬的打擊群今年第3度部署於南海。

新聞稿稱，這次部署的目標為，致力維護美國與區域盟國及夥伴之間的安全協議，展示前進部署的海軍實力，對於區域內任何突發事件都能快速反應。

新聞稿指出，這支部署於南海的美軍打擊群，正進行海上安全演習，包括戰鬥機和直升機的飛行演練，海上攻擊演練，水面和空中部隊的協同戰術訓練。