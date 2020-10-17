新疆：「再教育」學員已全部結業 敦促美國取消制裁

新疆維吾爾自治區人民政府表示，新疆教培中心學員已經全部結業，過上了正常生活，他們都是社會正常成員，政府對他們並沒有什麼特殊措施，敦促美國相關機構撤銷對多家新疆企業進行制裁的錯誤決定，恢復兩國企業間正常經貿往來。

據新華社報導，新疆自治區新聞辦公室16日舉行記者會，發言人祖力亞提．司馬義在回答路透有關提問時做出上述表述。

美國等西方國家近年來指控大陸官方，在新疆將超過100萬的維吾爾和其他少數民族穆斯林送「職業技能教育培訓中心」（教培中心）接受「再教育」。大陸去年12月就曾宣布，這些教培中心學員都已經結業，但西方研究人員發現，大陸實際上仍在追加新疆拘押營的建設投資。

德國的新疆問題專家鄭國恩（Adrian Zenz）上個月發布的研究報告更指出，甚至連西藏也開始模仿新疆的作法，對藏區「剩餘勞動力」進行大規模、系統化的「軍旅式培訓」。

美國眾議院今年9月先後通過了跨黨派的《防止維吾爾強迫勞動法》和《強迫維吾爾人勞動披露法》。美國勞工部則於9月30日公布了據信是由兒童或強迫勞工生產的商品清單。

美國國土安全部的海關和邊境保護局本月15日宣布，扣押一批來自新疆懷疑是強制勞動生產的女式皮手套

祖力亞提．司馬義在16日的記者會上表示，當前，新疆反恐怖主義和去極端化鬥爭取得重要階段性成果，新疆已連續近四年未發生暴恐案（事）件，各族人民獲得感、幸福感、安全感明顯提升。

新疆商務廳副廳長阿斯哈爾．吐爾遜在同一場記者會上則表示，美國以所謂「強迫勞動」為由，對多家新疆企業進行制裁，這種野蠻行徑肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，嚴重侵犯企業和員工的正當權益，是美國非法實施「長臂管轄」的醜惡表現，新疆對此表示強烈憤慨和嚴厲譴責。

阿斯哈爾．吐爾遜說，這些企業都是合法註冊、依法依規生產經營的民營企業，為當地少數民族群眾脫貧致富提供了機會，根本不存在所謂「強迫勞動」問題。美國相關部門既未核實相關情況，也未同企業員工有過任何溝通接觸，就實施無理制裁，嚴重違反了國際貿易規則，是赤裸裸的霸凌行徑。

新華社稱，新疆教培中心針對學員普遍使用國家通用語言文字水平低、缺乏法治意識和就業技能、不同程度感染宗教極端思想等問題，開展以國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化為主要內容的教育教學，目的是從源頭上消除恐怖主義、宗教極端主義。