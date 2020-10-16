北京推出「擺攤」新規 強調不是「地攤經濟」

北京推出「擺攤」新規，允許臨時占用公共空間進行特色經營活動，官方解讀稱，這不是亂擺亂設的「地攤經濟」。

新京報報導，北京市商務局等六部門制定推出《關於疫情常態化防控期間臨時占用公共空間開展特色經營活動的有關工作意見》，提出疫情常態化防控期間，合規企業可以臨時占用公共空間，在「規定時間、規定區域」內，「限定品類」擺攤設點。

大陸國務院總理李克強在今年大陸全國兩會提出「地攤經濟」，然而不到十天時間，從北京日報到央視，紛紛刊播評論反對地攤經濟。因此有評論指「李克強地攤，十天就收攤」。

什麼人可以臨時占用公共空間進行特色經營活動？普通人能隨便上街擺攤嗎？根據北京市最新提出的《意見》，已入駐商圈、特色消費街區、步行街區、商業綜合體等區域的合法企業，可以按照政府劃定區域，在本商圈、特色消費街區、步行街區、商業綜合體自有用地(用地紅線)範圍、合理規劃的經營區域內，可進行餐飲等特色消費活動。

其中，臨時占用公共空間的企業，應持有有效證照；餐飲企業不得在露天環境下從事食品加工製作、燒烤食品、製作飲料等行為。

北京日報指出，這次北京市提出的臨時占用公共空間開展特色經營活動，與之前備受關注的「地攤經濟」有明顯區別。

官方在公布的解讀中提出，這除了是疫情常態化防控期間的階段性措施，並且統籌劃定經營區域，限定經營時間、經營品類，嚴禁占用城市道路經營，不是亂擺亂設的「地攤經濟」。

《意見》還提出，臨時占用公共空間進行特色經營活動，採分級分類管理和「誰同意、誰管理」原則，實行市、區、街鄉鎮三級管理，按照市級指導、區級統籌、街鄉鎮實施的原則進行。

目前北京市已選取望京小街、前門大街、百榮世貿等共60多個點位，組織進行商戶特色經營工作。明年還計畫在16個區分別選取2至3條大街作為示範街試點。