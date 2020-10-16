港保安局長：台灣拒收陳同佳是政治籌謀

港府保安局長李家超指責台灣將陳同佳投案與台港司法協助扯上關係，是政治籌謀。一個名為「青研香港」的團體，罕有的到台灣駐港台北經濟文化辦事處示威。

港府保安局局長李家超今天說，殺人案疑犯陳同佳已表明願意到台灣投案，下一步是台灣要讓他入境，令事件早日解決，希望台灣盡快明確表示，台灣殺人案疑犯陳同佳可以如何入境及預計時間，再透過雙方警務聯絡機制，務實積極研究行程上的安排。

李家超指陳同佳已經服刑完畢，是自由的人，他選擇怎麼做，是他個人決定。他希望以合法方式，令事件早日解決，但關鍵在台方，阻力和障礙在台方。

李家超稱香港政府立場清晰，就是任何可行安排都會盡量提供，但必須符合香港法律。他指陳同佳被台灣列作通緝犯，有關當局本應是千方百計，無論天涯海角，盡快緝拿通緝犯歸案，但現時通緝犯自己「送上門」，台方則關上大門阻止，是無誠意解決事件。他促請台灣放棄政治籌謀，停止推卸責任及發表不負責言論。

李家超又指，台灣方面就陳同佳殺人案建立的所謂單一窗口，是台方自己的描述，台方將一名人員的聯絡電話交予香港警方，希望香港通知殺人案疑犯陳同佳，香港警方去年已經處理，陳同佳代表律師亦已聯絡這名指定人員。

李家超稱香港與台灣的警務聯絡機制，多年來已存在，如果台方有事情要通知港方，關於陳同佳被批准入台事宜，港府樂意透過警務聯絡機制處理。

一個名為「青研香港」團體，到駐香港台北經濟文化辦事處外示威請願，要求台灣讓殺人案疑犯陳同佳入境投案，辦事處有職員接收請願信。

這一團體只有數名人員前往示威，其召集人陳志豪說，陳同佳案發生在台灣，香港政府無權審理。在沒有引渡協定的情況下，香港政府無權約束陳同佳的自由。陳同佳和協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴的赴台入境許可申請疑被拒，是阻礙陳同佳投案自首，批評台灣政府政治算計，包庇殺人兇手。