美指中方釋放病毒已付出代價 陸外交部：睜眼說瞎話

美國國務卿龐培歐稱，大陸已經為釋放新冠病毒付出代價。對此，大陸外交部發言人趙立堅16日回批，指龐培歐睜眼說瞎話，把美國自身抗疫不力的黑鍋歸咎於中國，抹黑汙衊中國，服務一己政治私利。

環球網報導，趙立堅在周五例行記者會中表示，中方已多次用時間線等鐵一般的事實，介紹中國抗疫經驗。近日青島出現新冠病毒肺炎無症狀感染者後，立即組織開展大規模流調排查和分類檢測，果斷啟動全員核酸檢測。

截至10月16日6時，已經完成750萬份核酸檢測採樣，約占青島1,100萬總人口的98%，包括 CNN、紐約時報等美媒在內的中外媒體都有報導。

趙立堅建議龐培歐去看一看，中方將繼續毫不放鬆地抓好常態化疫情防控，絕不讓來之不易的疫情防控成果前功盡棄。

「反觀美國的個別政客，把一把好牌打的稀巴爛，應對疫情的表現，美國人民和國際社會都看在眼裡」趙立堅說。