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余文生關押滿千日 大牙脫落進食困難

德國之聲 / 德國之聲

中國維權律師余文生在10月15日被關押滿1000天，他自從2018年1月便因發表了《修憲公民建議書》後，便被警方逮捕並關押至今。余文生10月13日第二次獲得會見辯護律師的機會，他的妻子許豔告訴德國之聲，辯護律師藺其磊與余文生會見了兩個小時，過程中發現余文生的健康狀況比上次見面時還差。

許豔說：「余文生現在右邊上排的大牙脫落，左邊的牙齒因松動而無法咀嚼食物。這讓他無法咀嚼東西，吃飯進食嚴重受到影響。余文生律師多次向徐州市看守所申請看牙齒，但看守所都沒同意。這樣的做法是違反法律規定的。」

除了進食有困難外，許豔說余文生右手的傷勢也比8月首次會見律師時更嚴重。另外，許豔說因為看守所長期無熱水，導致余文生咳嗽超過20多天仍無法停止。余文生近期坐板出現身體僵硬的現象，所以余文生現在拒絕坐板。

許豔告訴德國之聲：「看守所要提供熱水並不是很困難的事，而余文生出現生病的狀況，看守所為何不讓他去治療呢？整體來說，余文生的身體狀況比首次會見律師時還差，這讓我質疑看守所是否故意打壓余文生，讓他健康狀況惡化。」

許豔也提到，辯護律師指出看守所內的伙食不好，余文生連續幾個月出現挨餓的狀況，她擔憂在牙齒無法正常咀嚼，看守所飲食又差的情況下，余文生的身體健康會持續惡化。她向德國之聲表示：「我8月便向江蘇省高院申請保外候審，讓余文生能夠去治療諸多健康問題，但是江蘇省高院拒絕了。余文生現在無法得到治療，我認為以後當局也不會同意讓他保外接受治療。」

律師閱卷受阻礙

此外，許豔還表示，余文生的辯護律師近期在申請閱卷與復制光盤內容時，也面臨到法院有意拖延整個程序。余文生的辯護律師盧思位10月12日到江蘇省高級人民法院復制卷宗的光盤，但由於有87個光盤，法院又不同意律師在中午與下午五點之後的時間繼續進行復制動作，導致律師一天只復制了33個光盤。

許豔認為，江蘇省高級人民法院似乎有意拖延余文生案件的進度，所以想制造障礙讓律師無法順利復制完所需文件。她告訴德國之聲：「辯護律師必須能復制這些案件卷宗，才能夠為余文生律師寫辯護詞。我們也向江蘇省高院提出二審公開審理的要求，但我認為法院很可能還是會不同意，畢竟余文生案件的一審辨識以秘密開庭的方式做出判決的。」

國際持續關注余文生案

同一周，許豔與另一名遭中國政府關押的維權律師覃永沛的妻子在10月12日與來自美國丶歐盟丶加拿大丶法國丶瑞典與荷蘭等六國的人權官員見面，與他們分享案件近況，並希望各國能繼續關注相關案件。

此外，聯合國人權捍衛者特別程序的專家10月12日公布了2020年8月13日發給中國政府的聯名控告信函，內容指控中國政府對余文生進行秘密審判，並批評中國政府任意關押余文生。聯合國特別程序專家也強調，目前為止中國政府都未對控告信做出回應。

許豔告訴德國之聲，余文生2018年初被關押至今，她與兒子僅在2018年4月被短暫准許跟余文生視頻通話5分鐘，之後便再也沒被准許會見余文生，或是與他通話跟通信。她說：「我寫給於文生的信都被退回，他也沒有寫信給我。中國政府這麼做是硬生生拆散我的家庭，這樣做也是完全違法的。我會繼續要求見他，但不被同意的可能性更大。」

德國之聲數度致電徐州市看守所與江蘇省高院詢問與余文生案件相關的訊息，但對話一聽到致電者為媒體便立即掛掉電話。

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