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共機再侵入西南空域 15小時內2度擾台
解放軍一架運8反潛機15日晚6時許進入台灣西南空域，16日上午8時許，解放軍軍機再次進入，在15小時內兩度擾台，本月已經是第11次。
「台灣西南空域」粉絲專頁分析，國防部官網「即時軍情動態」發布中共解放軍進入我西南空域活動情況，揭露解放軍1架運8反潛機進入台灣西南空域，根據上午飛行的高度，研判仍是運8反潛機。
福建日報旗下海峽導報報導，對於解放軍軍機接連在台灣附近空域進行巡航，大陸國防部新聞局副局長譚克非上月曾表示，台灣是中國不可分割的一部分。解放軍在台海地區組織實兵演練，展現的是捍衛國家主權和領土完整的決心和能力，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。
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