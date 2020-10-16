解放軍進行登島演練 專家：展現統一的信心與能力

大陸中央電視台日前公布，解放軍在福建、廣東兩省多處海域同步展開渡海登陸演練，15日再發布解放軍海軍登陸艦搶灘登陸的訓練畫面。大陸海疆問題專家王曉鵬指出，這主要是希望通過演練展示實戰能力，體現解放軍有決心、有能力、有具體方法挫敗一切「台獨」分裂活動。

央視曾於10日報導，解放軍日前展開一場多兵種聯合立體渡海登陸演練，多支新質作戰力量著力提升部隊立體攻防、全域突擊的登陸作戰能力。報導稱，與以往不同的是，此次演練還設置了難度和危險系數更高的夜間裝載課目。

央視軍事微信公眾號15日則發布一段視頻，呈現解放軍海軍登陸艦搶灘登陸的訓練畫面。報導稱，登陸艦不只是運輸艦，更是戰鬥艦，承擔著幫助陸戰人員和裝備打通搶灘登陸「最後一公里」的任務。

大陸海疆問題專家王曉鵬在央視軍事頻道訪談節目中表示，此次演練可以看出，解放軍海上綜合作戰能力、立體軍力都有很大突破。此次演練體現了多兵種混合戰力，包括傳統的兩棲部隊、航空兵等。

此外，還有無人裝備、電子對抗等，一系列演練表明解放軍在實戰環境下的戰備能力有很大的躍升。

大陸軍事專家曹衛東則表示，這次解放軍多兵種參演，包括水下、水面、空中、陸地，還有看不見的電子空間等，檢驗解放軍立體突防能力。

曹衛東指出，此次演練還展示很多武器裝備的新型號，可以看到很多過去未曾見過或沒有公開展示的武器裝備，如無人破障船，同時也能見識到解放軍陸軍立體作戰、強化空中支援的武裝直升機、機降傘降等裝備。

王曉鵬稱，通過演練展示實力，特別是實戰能力。意在遏制危險舉動和危險舉動產生的可能性。此次演練還把海浪、潮汐、夜間三個海戰不利因素相結合，全方位檢驗渡海登陸作戰能力，也體現了在較寬、距離較長條件下的海峽作戰能力。

王曉鵬表示，這也體現了解放軍有決心、有能力、有具體方法挫敗一切「台獨」分裂活動，在維護祖國統一、維護兩岸和平、維護領土完整方面既有信心又有能力。