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潘曉穎父母致信陳明通 陸委會：台港需坐下來談

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會主委陳明通。圖／取自本報系資料庫
陸委會主委陳明通。圖／取自本報系資料庫

港女命案被害人潘曉穎的父母今天透過港媒向陸委會主委陳明通發出公開信，表示希望我方政府能夠簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳同佳赴台投案，接受法律制裁。陸委會回應，陳明通感到無比沉痛，並再度重申台港政府需要坐下來，好好的談一談，並盼家屬能促請香港政府趕快來叩起這道門。

據港媒報導，潘曉穎父母今日寫信給陳明通，他們在信上表示，陳同佳一直逍遙法外，現在住在香港警方安排的安全屋，他何時能赴台投案自首，接我法律制裁，讓公義得以彰顯，讓潘曉穎可以沉冤得雪，是他們一家人的盼望。

陸委會今日以新聞稿的形式回應，陸委會今日下午已收到潘曉穎父母的來信，陳明通內心感到無比沉痛，相當理解那種失去愛女的椎心刺骨之痛，也透過我駐香港辦事處轉致關懷信函，表達對潘家的慰問之意，也強調實現司法正義、早日還給他們公道立場的決心不變。

陸委會表示，陳明通在信中表示，如同承辦案件之士林地檢署已提呼籲，香港政府應該務實回應早先我方所提出的司法互助請求，才能還原真正的犯罪事實和經過，讓犯嫌得到應有的制裁，因此，台港政府需要坐下來，好好的談一談。

陳明通表示，台灣政府的大門永遠敞開，企盼潘爸爸、潘媽媽亦能促請香港政府趕快來叩起這道門，讓凶嫌得到應有的法律制裁，告慰受害者在天之靈。

陳明通 陸委會 陳同佳

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