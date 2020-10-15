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陸委會指陳同佳案需司法互助 港府：台灣有政治籌謀

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
香港特首林鄭月娥。圖／取自路透社
香港特首林鄭月娥。圖／取自路透社

陸委會今日表示，港府需先回應台灣的司法互助，才有陳嫌來台的入境問題。港府今日發出聲明表示，陳同佳願意到台灣自首，與港台兩地有否刑事司法協作機制，是兩件獨立事情，硬要扯上關係，顯示台灣有政治籌謀，並說希望台灣政府拿出誠意，不作政治考量，務實處理事件。

據港媒信報報導，港府表示，「刑事事宜相互法律協助條例」並不適用於台灣。去年港府建議把「逃犯條例」及「刑事事宜相互法律協助條例」作出修訂，正是要處理這個法律漏洞的問題。因應社會反應，港府撤回修例建議。

港府表示，‪香港現時沒有法律容許港府處理與台灣的司法協助。台灣政府在明知香港沒有法律容許香港和台灣進行司法協助和移交逃犯的情況下，仍不斷向港府提出這些要求，是不尊重港府的司法制度，港府對此表示強烈不滿。

聲明說，陳同佳在香港已服刑完畢，重獲自由。港府無權將他續押或對他施加強制措施，更無權干預他選擇以何種方式赴台自首或投案。反觀台灣已向陳同佳發出通緝令，正常的做法是想盡辦法將他早日緝捕歸案，偵查起訴。

港府指出，對於表示願意自首或投案的人，不斷以不同藉口製造赴台障礙，硬要將司法協助和他赴台投案兩件事混為一談，顯然是政治操作，突顯台灣根本毫無誠意，讓法治及公義得以彰顯。港府希望台灣拿出誠意，不作政治考量，務實處理事件。

香港 陳同佳 陸委會

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