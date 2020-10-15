【即時短評】陳同佳案 政府能與受害者家屬感同身受嗎？

涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港男陳同佳，至今無法來台投案，陸委會說需要台港雙方先坐下來談，才有陳同佳入境的問題；港府則稱司法互助不適用於台灣。台港兩地政府就陳同佳案交手一年多，雙方仍是將政治算計擺優先，把司法正義和受害者的公道放兩旁，完全無視家屬的傷痛和社會的法治與公理。

陸委會今日表示，政府的目標非常明確，就是要實現司法正義；而為了調查事實的需要，要求司法互助請求。台港官方還受害者公道和實現司法正義的理由，都說得冠冕堂皇，但實際的考慮卻都著眼於政治利益，於是，陳同佳來台投案遙遙無期，受害者的沉冤無法昭雪。

回顧過往，2016年，台港在沒有司法互助，也可以警務合作等方式處理「石棺藏屍案」，為何現在就無法依偱前例？不管台港雙方各自在算計什麼，對台港民眾來說，只看到想投案的陳同佳像個人球，被踢來踢去，以及一個通緝犯想投案、官府卻不接受的滑稽可笑情況。

台港關係不佳，在沒有政治互信與氛圍之下，要推動司法互助難上加難。而陳案從案發到至今，淪為台港各持己見、各自推動私心計算的利器，這對受害者潘曉穎的家屬情何以堪。

港府去年藉由陳同佳案推動「逃犯條例」，引發大規模的反送中運動；而現今政府再以陳同佳案，欲推動與港府的司法互助，彰顯主權。一件殺人案，兇嫌至今無法受到法律制裁，受害者至今無法沉冤昭雪，背後居然是公權力在作祟，哪一方都不可讓步，都在喊價政治利益。

今日潘曉穎的家人寫信給陸委會主委陳明通，信中表達對陳同佳未能受到法律制裁的無奈與痛心，以及失去兒女的痛苦。作為一個重視民意的政府，對民眾的痛苦，更應感同身受。

陳同佳案應要回歸到「實事求是」的方式解決，務實的處理，伸張司法正義。當年馬政府時期沒有司法互助仍能將「石棺藏屍案」落幕，陳同佳能否來台投案就在民主政府的一念之間。