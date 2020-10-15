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潘曉穎母親致信陳明通 盼台灣簡化程序讓陳同佳來台

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
台港雙方對陳同佳如何來台投案各持己見，受害者潘曉穎母親今日向台灣政府喊話。圖／取自路透社
台港雙方對陳同佳如何來台投案各持己見，受害者潘曉穎母親今日向台灣政府喊話。圖／取自路透社

陳同佳案的受害者家屬潘曉穎母親今天致信給陸委會主委陳明通，希望我方政府能夠簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。

據港媒報導，潘曉穎母親今日寫信給陳明通。她在信上表示，陳同佳一直逍遙法外，現在住在香港警方安排的安全屋，他何時能赴台投案自首，接受法律制裁，讓公義得以彰顯，讓潘曉穎可以沉冤得雪，是潘曉穎一家人的盼望。

10月12日士林地檢署說明收到陳同佳透過其委任的律師的遞狀。港媒稱，香港聖公會教省秘書長管浩鳴昨天到我駐港機構疑似要提交赴台簽證申請，但遭我方拒絕。陸委會發言人邱垂正對是否拒絕簽證一事，今日在例行記者會上沒有正面回應，僅一再強調陳案須由台、港政府先談好相關事宜，才有陳嫌來台入境的問題。

以下為潘曉穎母親寫給陳明通的信件全文：

致台灣大陸委員會主任委員陳明通先生鈞鑒：

女兒潘曉穎被殺案件是一宗轟動港台的嚴重案件，她在台灣慘遭殺害、棄屍荒野、屍骨不存及一屍兩命。兇案發生至今發生兩年多，疑兇陳同佳一直逍遙法外，現時他身在香港，由警方安排入住安全屋，他何時能赴台投案自首接受法律制裁，讓公義得以彰顯，讓曉穎可以沉冤得雪，是我們一家人的盼望。

陳同佳出獄近一年了，他去年10月23 日出獄時曾承諾會去台灣投案，但至今近一年了仍未動身令我們十分疑惑困擾，近日台灣當局多次就陳同佳赴台的安排發話，我們衷心希望事件能有進展，讓女兒的公義可以彰顯。

我們衷心希望台灣當局同意讓陳同佳到台灣投案，對他自己犯下的殺人罪負責，受到應得懲罰，謁他可以做一個負責任的男子漢。陳同佳既然是女兒命案的最大嫌疑人，此案又涉殺人棄屍，嚴重破壞台灣法治秩序，若陳願意主動來台投案，是法義得以彰顯的證明，我們懇請台灣當局能簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。

我們時常都思念女兒，我們每天過着度日如年的生活，受到極大的精神壓力，她是我們唯一最疼愛及寶貝的女兒，等待和見證女兒討回公道是我們能夠支持至今的唯一原因。

我們期待盡快收到閣下的回覆，謝謝！

謹祝身體安康，工作順利！

痛失唯一女兒的父母親

潘爸爸， 潘媽媽

2020年10月15日

陳同佳 陳明通

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