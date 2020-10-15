潘曉穎母親致信陳明通 盼台灣簡化程序讓陳同佳來台

陳同佳案的受害者家屬潘曉穎母親今天致信給陸委會主委陳明通，希望我方政府能夠簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳赴台投案，接受法律制裁。

據港媒報導，潘曉穎母親今日寫信給陳明通。她在信上表示，陳同佳一直逍遙法外，現在住在香港警方安排的安全屋，他何時能赴台投案自首，接受法律制裁，讓公義得以彰顯，讓潘曉穎可以沉冤得雪，是潘曉穎一家人的盼望。

10月12日士林地檢署說明收到陳同佳透過其委任的律師的遞狀。港媒稱，香港聖公會教省秘書長管浩鳴昨天到我駐港機構疑似要提交赴台簽證申請，但遭我方拒絕。陸委會發言人邱垂正對是否拒絕簽證一事，今日在例行記者會上沒有正面回應，僅一再強調陳案須由台、港政府先談好相關事宜，才有陳嫌來台入境的問題。

以下為潘曉穎母親寫給陳明通的信件全文：