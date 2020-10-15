陸委會：台港雙方須先談好 才有陳同佳來台的入境問題

陸委會發言人邱垂正今日強調，港人陳同佳在台涉嫌殺害女友潘曉穎一案，因涉及台港雙方管轄權與相關公權力的行使，必須由台港雙方先談好相關事宜，才有陳嫌來台的入境問題。

港媒報導，香港聖公會教省秘書長管浩鳴昨日現身我駐香港機構，疑似為陳同佳提交赴台簽證申請，但遭我方拒絕。邱垂正今日被問及有無拒絕陳同佳來台申請一事，他不願正面回應。

邱垂正在今日的例行記者會上表示，10月12日士林地檢署已說明收到陳同佳透過其委任的律師的遞狀。同時士林地檢署再次呼籲，本案基於事實調查的需要，港府應務實回應早先我方所提出來的司法互助請求，並協助早日將犯嫌繩之以法，具體實現司法正義。

邱垂正強調，因本案涉及台港雙方管轄權與相關公權力的行使，必須由台港雙方先談好相關事宜，才有陳嫌來台的入境問題。

邱垂正指出，「我們要回到問題初衷，本會一再說明，我們政府對本案的目標非常明確，就是要實現司法正義，早日要還給被害家屬公道，這樣的立場始終堅定。」承辦的地檢署已呼籲，基於事實調查的需要港府務實回應早先我方提出的司法互助請求。

邱垂正還駁斥「政治算計凌駕司法正義」的說法稱，我們認為在這案子上，香港政府於法、於情、於理，都有責任與義務扮演更積極角色，相信實現司法正義，早日還給被害家屬公道，應該是雙方政府共同期待。

至於香港保安局指出，司法互助不適用於台灣，邱垂正再度強調，我方強烈要求，港方應負起本案應有責任，盡速與我方商討解決之道，早日還給被害者及其家屬公道，彰顯司法正義。

媒體追問，若港府不跟台灣政府溝通，是否不會讓陳同佳來台投案？他回應，假設性問題沒有進一步說明。