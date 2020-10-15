遞狀？ 白衣長髮女衝向習車隊

中共總書記習近平本周到廣東視察，期間傳出插曲，據稱，習車隊離開汕頭時，一名女子疑衝上前去遞狀，不過隨即被攔下。另外，有網民疑因在網上留言批習「逛完趕緊走，別留著擾民」遭警方追究。

法廣網引述媒體報導，網傳影片顯示，習近平乘坐的大巴駛離時，一名白衣長髮女子突然向車隊跑去，疑欲往車上遞東西，多名保安見狀立馬上前喝斥並很快將她攔下。視頻顯示，大巴內有人開窗伸出手接下女子遞上之物。

據報導，該段影片在網上流傳不久即已刪除，但仍引發習近平車隊保安有漏洞猜測。

另據自由亞洲電台報導，近日一網民「啊樂」留言寫道：「歡迎個毛線，逛完趕緊走，別留著擾民」，短短15個字，惹來公安調查。另有網民表示非常擔心這位「肇事者」，稱「因為之前有一位潑墨女孩被他們抓。對共產黨高官不敬是犯大忌的，這個人可能會被抓進去。」