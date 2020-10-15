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早盤交易「卡單」！ 深交所致歉

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
深圳交易所15日早盤傳出交易「卡單」的消息。路透
深圳交易所15日早盤傳出交易「卡單」的消息。路透

深交所官方微博發表聲明稱，今（15）日上午9點15分，部分證券的委託確認、成交確認回報緩慢，經處理，9點47分恢復正常。期間，委託接收、交易撮合、行情發布均正常，由此對投資人造成的不便深表歉意。

中新經緯報導，今天上午有投資人反應，多檔券商交易軟體出現卡單，被認為是因深交所系統問題導致。深交所當時接受媒體採訪時表示，大家都出現這樣的情況，已經接到投資人反應，正在解決。

9點20分左右，券商交易系統開始出現卡單現象。市場反應，深交所系統回報回應速率慢，所有深市的股票都可能會出現委託交易失敗及無法撤單的情況。

10點30分左右，陸續有券商營業部人員反映，交易系統已恢復正常。北京一大型券商營業部人員表示，從集合競價階段開始算，今天早上折騰了差不多1個小時。

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