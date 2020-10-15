解放軍搶灘演習片段 多款無人武器載具曝光

台海形勢緊張，央視近日播出解放軍多兵種聯合作戰，模擬渡海搶灘登陸演習片段引起關注，但更引人注意的是，片段中貫穿多個作戰環節的無人系統。

香港經濟日報報導，片段可見，先頭部隊以橡皮艇登岸後，隊員用手擲出輕型固定翼無人機助其起飛，展開偵察任務，再用電腦終端將情報傳回指揮所。

戰場司令員安排對「敵」岸上據點火力壓制後，無人破障船從解放軍軍艦下水出動，到達近岸海域時，操作員按下遙控按鈕，無人船隨即向四面射出大量彈藥，以拋物線覆蓋周圍海域，爆破去除水雷等反登陸障礙，為大部隊登陸開路。

片段還可見，部隊登陸後，有多款陸上無人車與步兵協同前進，有的負責運輸物資裝備，有的帶有裝甲，車背上設有自動武器站，有的不排除還有偵察、通訊等功能。

片段當中除了見到機械化步兵以兩棲裝甲車搶灘，以及空中突擊力量以直升機搭載垂直登陸等「標準」畫面，還出現了多款陸、海、空無人載具和武器系統，任務範圍涵蓋偵察、爆破、打擊等多個範圍。

央視在雙十節當日，播出解放軍在大陸東南海域大規模兩棲登陸演習片段，短短數分鐘片段包括了渡海作戰多個環節，從黑夜部隊上艦展開行動，到白晝在「敵方」岸上定點清除火力陣地，並向縱深推進擴大戰果，節奏非常緊湊。

環球時報14日表示，這是解放軍第一次在同一場演習中，展示如此多的無人車輛和無人快艇，令軍迷們大喊過癮。

文章指出，解放軍取得的這些成績，是大陸在自動駕駛技術上長期累積的結果；如果跟踪大陸民用無人駕駛AI技術的進展就會發現，大陸在自動駕駛技術上，基本上處於僅次於美國的第二梯隊，與日本和德國等汽車業強國差距並不大。