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美艦通過台灣海峽 解放軍：全程對其跟蹤監視

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美軍證實飛彈驅逐艦貝瑞號14日航行經過台灣海峽。路透
美軍證實飛彈驅逐艦貝瑞號14日航行經過台灣海峽。路透

美國海軍太平洋艦隊發布消息，證實飛彈驅逐艦貝瑞號（USSBarry，DDG 52）14日航行經過台灣海峽。解放軍東部戰區新聞發言人張春暉隨即就此發表談話，強調戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

美國海軍太平洋艦隊今天發布新聞稿證實，勃克級飛彈驅逐艦貝瑞號在當地時間14日符合國際法之下，例行航行經過台灣海峽。美軍表示，貝瑞號這此行經台海，展現了美軍對自由開放的印太區域之承諾，「美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動」。

據悉，這應是美國軍艦今年第10次航經台灣海峽。

在美國證實貝瑞號14日航行經過台灣海峽後，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉隨即也發表談話表示，解放軍東部戰區組織海空兵力全程對其進行跟蹤監視。

張春暉表示，近來，美在涉台問題上頻頻向台獨勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海地區和平穩定。

張春暉說，「我們正告美方，停止在台海地區滋事攪局的言行。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

解放軍

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