美國務院發香港報告 點名10官員面臨制裁

美國國務院周三 (10月14日) 根據《香港自治法案》的要求，提交首份報告給美國國會。美國國務院在報告中點名香港特首林鄭月娥丶香港中聯辦主任駱惠寧與香港警務處處長鄧炳強等10人損害香港自治。

美國國務院發言人奧塔加斯 (Morgan Ortagus) 在一份聲明中表示：「今日發行的報告顯示美國持續反對北京蓄意侵害香港人自由丶施行壓制性政策的行徑。」

這10名官員在今年8月便已被美國列入制裁名單。美國務院並未在14日發布的報告中，增加新的人至遭制裁的人員名單。但再次被點名的這些人士可能面臨更多美國制裁。根據《香港自治法案》的要求，當10名香港與中國官員被點名後，美國總統可以施行凍結資產丶拒發簽證或拒絕入境等制裁措施，最晚一年內必須實施制裁。

此外，國務院也在報告中警告國際金融機構，表示將在60天內公布哪些金融機構與被點名的10人進行最多金融交易。英美政治人物曾批評匯豐銀行與渣打銀行支持中國政府在香港施行《港區國安法》。這兩家銀行也傳出有準備會受到波及。

美國國務院警告，被認定與遭制裁人員有密切金融往來的金融機構除了管理人員可能面臨制裁外，這些金融機構可能面臨美國銀行不放款及提供信用額度丶禁止美國公民大量投資或購買該機構股票或債券。

這是美國自香港通過並施行《港區國安法》之後，最新一波反制中國在港行為的動作。此前，美國曾指控中國嚴重違反了香港回歸時所做出的「一國兩制」的承諾。

美國向金融機構施壓

今年6月，美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 指控匯豐銀行向中國低頭。自從《港區國安法》實行以來，匯豐銀行便面臨來自中國與英國和美國的壓力。匯豐銀行的亞太區總裁王冬勝 (Peter Wong) 6月簽署了一份支持中國在香港施行國安法的文件，這個舉動引發美國與英國強烈抨擊。

路透社報導，香港是匯豐銀行最賺錢的一個市場，而拓展業務至中國對匯豐銀行來說也是非常重要的成長策略之一。這也使匯豐銀行與中國的關系備受各界關注。此外，今年7月路透社也報導，為了避免受到國安法的制裁，其他駐點香港的國際金融機構也開始審視他們在香港的客戶是否與香港的民主運動有關聯。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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