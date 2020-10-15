中共黨報發動文攻 指我情治單位窮途末路

針對陸方近日公布的數起台諜案，人民日報今（15）日刊登署名安平的文章，痛批台灣情治部門軍心渙散，一派窮途末路亂象。

文章指，從2018年的百餘起台諜案到2020年的數百起，案件數字的攀升，背後折射出的是台灣當局及其間諜情報機關困獸猶鬥，近乎瘋狂地對大陸實施各類情報滲透破壞活動。

文章稱，台灣情治部門不僅長期把大陸當成攻擊目標開展情報活動，近年來更淪為蔡英文當局黨同伐異、剷除異己、推動台獨路線的工具。對內，借助修訂國安五法、推出反滲透法，大搞綠色恐怖，嚴密監控島內民眾，限縮兩岸交流交往。對外，奉行金錢外交、情報外交，甘當棋子，不惜出賣國家主權和台灣人民切身利益，換取美西方的庇護。

文章痛批，在蔡英文當局指使下，台灣情治部門積極充當台獨分裂勢力的馬前卒、急先鋒，大搞不義之舉，大行忤逆之道，弊案叢生，亂象紛呈。除了去年的私菸案之外，「外行領導內行」也是台灣情治部門飽受詬病的頑疾。

文章稱，台灣情治部門首腦，如同把頭埋在沙子裡的鴕鳥，只知一味「崇蔡媚上」，以「非綠即藍」劃分陣營，不顧情報工作規律、不管情報人員死活。這種環境下，台灣情治部門軍心渙散、人心分離、士氣低落，各為其主、各自為戰，賣官鬻爵者有之，欺上瞞下者有之，貪墨經費者有之，坑蒙拐騙者有之，情報造假者有之，一派窮途末路亂象。

文末表示，歡迎台灣情治部門中擁護祖國統一的有識之士，有機會多到大陸走一走、看一看，徹底摒棄蔡英文當局背宗忘祖的台獨意識和狹隘的島民心態，親身感受大陸巨大的發展變化。「大陸與你們溝通交流的大門永遠敞開著，歡迎通過各種形式、各種方式、各種管道來開展各方面合作。」