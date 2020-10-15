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傳管浩鳴赴台駐港機構為陳同佳辦入台證遭拒

聯合報 / 記者林則宏
前年初在台灣殺害女友而遭通緝的港人陳同佳有意來台投案，卻傳出申辦來台簽證遭拒的消息。美聯社
前年初在台灣殺害女友而遭通緝的港人陳同佳有意來台投案，卻傳出申辦來台簽證遭拒的消息。美聯社

涉嫌在台灣殺害女友的港人陳同佳有意來台投案，陸委會日前公開表示，除政府設立的單一聯繫窗口，陳同佳也可到我駐港辦事處遞件申請。但香港聖公會教省秘書長管浩鳴昨日前往台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處代陳同佳申請入台簽證，卻傳出遭拒的消息。

據香港星島日報報導，管浩鳴昨天帶著填有陳同佳個人資料的台灣簽證申請書及其身分證等到台北經濟文化辦事處，相信是為陳同佳申請入台簽證。但根據該報記者所見，管浩鳴離開時所持的文件與進入辦事處時相同，有消息指，台北駐港辦事處人員拒絕其申請。

網路媒體《香港01》也稱，管浩鳴在辦事處逗留約10分鐘，據悉，辦事處人員最後並未收取相關文件。

對此，陸委會14日晚間則是發布新聞稿稱，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳嫌來台入境問題。

陳同佳 管浩鳴

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