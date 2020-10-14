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陳同佳即將投案？管浩鳴現身台灣駐港機構引揣測

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
圖為陳同佳去年10月23日在香港聖公會教省秘書長管浩鳴（右）陪同下出獄。路透
圖為陳同佳去年10月23日在香港聖公會教省秘書長管浩鳴（右）陪同下出獄。路透

協助涉嫌在台灣殺害女友的香港嫌犯陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，14日下午到位於香港金鐘的台北經濟文化辦事處，稱「是有些事要辦」，並手持內有護照的透明文件夾。據了解，管浩鳴是替陳同佳辦理來台簽證申請，但管浩鳴也不確定陳同佳能否獲發台灣簽證。

陳同佳日前表達欲來台投案，但至今仍無具體進展。管浩鳴14日下午在台駐港辦事處逗留大約10分鐘後離開，被問到「申請情況如何」，他僅回應：「我回去先跟律師商量」；還有媒體問到陳同佳出發機會「大不大」，他說：「不知呀，真的不知道，照我所知同佳把資料給了台灣律師，但律師怎麼處理，我想他有自己的途徑」。

還有港媒報導，台駐港辦事處人員當場拒絕接收管浩鳴相關簽證申請文件，要求他向「單一窗口」辦理手續。

香港星島日報報導，陳同佳委任律師安排到台自首，理律事務所律師證實委任並已陳報士林地檢署，內政部長徐國勇14日在立法院答詢時表示，律師是與士林地檢署聯繫，到現在都沒有和刑事警察局和大陸委員會成立的「單一窗口」聯繫。

徐國勇並稱，目前事件主動權不在台灣，主動權在陳同佳，並表示「要來就快來。」對此，管浩鳴指出，陳同佳早前已將「窗口」的聯繫方式告知台灣代表律師，他會再向律師查詢，相信有關律師知道正確程序。

徐國勇說，陳同佳是委由律師直接和士林地檢署承辦檢察官直接聯繫，還是希望他從刑警局和陸委會的「窗口」，才能處理簽證及其他程序，畢竟他是通緝犯，不能用自由行名義到台，目的和宗旨不符。

徐國勇說，香港人殺香港人，他現在人又在香港，照理說是香港自己辦最簡單，「他們現在就不負責任，我們還是願意辦，但他要從這個窗口進來。」

律師 陳同佳 香港 簽證

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