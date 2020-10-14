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管浩鳴今赴台灣駐港機構 傳為陳同佳辦來台簽證

聯合報 / 香港特派員李春/香港即時報導
圖為去年10月23日陳同佳在聖公會教省秘書長管浩鳴（右）陪同下出獄。美聯社
圖為去年10月23日陳同佳在聖公會教省秘書長管浩鳴（右）陪同下出獄。美聯社

一直協助在台灣殺人疑犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，14日下午前往駐港台北經濟文化辦事處，疑似為陳同佳辦理赴台簽證。管浩鳴回應查詢時聲稱是辦理私人事情，不願透露詳情。

14日下午4時許，管浩鳴出現在香港金鐘力寶中心，他手持一個透明文件袋，直接進入駐港台北經濟文化辦事處。管在進入辦事處10分鐘後出來，被問來駐港辦是否與陳同佳赴台有關，管浩鳴稱暫時不想回應，有進一步消息會通知。

在現在駐守的香港記者拍到，管浩鳴進駐港台北經濟文化辦事處時，手持一塑膠文件袋，因透明可見內有香港聖公會教省辦事處信封一個、一張入台申請表、一張香港身分證及一本香港特區護照。

被現場記者問到申請得如何時，管先說會回去冋律師商量一下，然後又回稱不知道，真的不知道，又說陳同佳將資料給了台灣律師，但律師如何處理他猜他們有自己應該的途徑。

陳同佳2018年2月在台灣涉嫌死女友後逃回香港，由之引發香港修訂逃犯條例的爭端，以及由之而起的反送中運動。

香港保安局長李家超日前提出，可以按早年「石棺案」的台港警務合作模式處理，但要求台方明確批准陳同佳入境，包括提供簽證及赴台日期等細節。陸委會發言人邱垂正8日曾回應，陳同佳可到台灣駐港辦事處遞件申請赴台簽證，台方會依法處理。

香港警務處長鄧炳強14下午會見記者，被問到陳同佳赴台自首時間問題，以及香港警方會否派員陪同等，鄧炳強未正面回應，只說香港保安局正與相關對口單位磋商，警方會盡量在執法層面提供協助，暫時未有更多細節。

香港 陳同佳 簽證

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