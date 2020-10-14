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中共無人機「蜂群」曝光　未來將融入武器系統

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共研發的陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統，一次可以發射48架無人機。圖/鼎盛沙龍微博）
中共研發的陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統，一次可以發射48架無人機。圖/鼎盛沙龍微博）

中國電子科技集團公司電子科學研究院（簡稱「中國電科電科院」）近日驗證了陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統的空中打擊任務能力，引發外界關注。

相關試驗試飛工作展示了車載快速部署、密集發射、空中懸停投放、機動投放、精確編隊、陣型變換、對地察打、精確打擊等全流程任務能力。

香港01報導，10月13日，中國電科電科院發布消息稱，此次試驗的陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統是中國首個實用化的無人機「蜂群」。

相比於旋翼無人機/多旋翼無人機，固定翼無人機具有速度快、航時長等優勢，是各國無人機裝備的首選。然而，固定翼無人機的「蜂群」技術難度遠高於旋翼/多旋翼無人機無人機「蜂群」。

據了解，旋翼/多旋翼無人機「蜂群」的數量世界紀錄超過3,000架，而固定翼無人機「蜂群」的數量世界紀錄僅僅只有200架，而這200架固定翼無人機「蜂群」的世界紀錄，同樣由中國電科集團電科院團隊於2017年11月創造。

中共研發的陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統，正在進行對地精確打擊等任務。圖/鼎盛沙龍微博
中共研發的陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統，正在進行對地精確打擊等任務。圖/鼎盛沙龍微博
中共研發的陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統，可利用程式在空中編隊，對地察打、精確打擊。圖/鼎盛沙龍微博
中共研發的陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統，可利用程式在空中編隊，對地察打、精確打擊。圖/鼎盛沙龍微博
陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統，是中國大陸首個實用化的無人機「蜂群」。圖/鼎盛沙龍微博
陸空協同固定翼無人機「蜂群」系統，是中國大陸首個實用化的無人機「蜂群」。圖/鼎盛沙龍微博

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