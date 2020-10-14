BBC：美國大選將至 中國「戰狼外交」降調

過去幾個月，中美兩國在多個方面展開對抗。如今距離11月3日舉行的美國大選僅有半個多月時間，觀察人士指出，中國似乎正軟化其與西方針鋒相對的外交策略，試圖在對外爭端上適當「降調」，避免在此期間矛盾加劇，但這不足以表明中國可能從根本上改善其與美國和西方的關係。

BBC報導，加拿大外交部日前宣布，加拿大駐華大使鮑達民獲中國政府批准，在9日和10日以視頻方式探望在中國被扣留的兩名加拿大公民。

自新冠疫情爆發以來，中國便一直拒加拿大外交官探望這兩名在2018年12月孟晚舟事件爆發後在華被拘捕的加拿大公民。這是時隔10個月以來，中國當局首次批准加拿大方面的請求。

據報導，此前一天，中央電視台宣布，將恢復播出美國男子職業籃球聯賽（NBA），短短幾秒的預告迅速在社交媒體上掀起討論熱潮。這是自去年NBA與中國當局因香港抗議產生裂痕後，中國首次宣布恢復播映。

官媒環球時報總編輯胡錫進在評論央視恢復NBA比賽播出時旗幟鮮明地表明支持。他表示，一年的停播已讓NBA付出代價，「面對近乎瘋狂的美國對華政策，中國需要開展戰略大周旋，而非對撞、蠻幹。」

中國近來和多個西方國家有外交紛爭，中美關係陷入數十年來的低谷。新冠疫情爆發以來，川普更頻繁指責中國「抗疫不力」。

報導說，過去幾個月，中國大多採取「以牙還牙」式的外交策略，但中國如今這些微妙的「讓步」，讓一些觀察人士認為，這可能意味著中國外交在話語層面的「降調」。

中國獨立政治學者吳強認為，這種外交上的微妙調整或許是中國在為「後川普時代」做備。

「在大選投票日臨近時，中國試圖緩和中美間『戰狼』的外交關係，」吳強說。「這種調整是一種放緩，是最高層一腳踩油門，一腳踩煞車的體現。」

據報導，美國巴克內爾大學國際關係系主任朱志群說，最近中國的周邊環境和國際形象持續惡化，調整外交政策和策略已經不可避免。

不過，朱志群認為，儘管美國大選可能會帶來緩和之機，但這不足以表明中國打算從根本上轉變其對外政策。