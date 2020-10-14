台海緊張 解放軍公布特種部隊水下戰鬥射擊畫面

台海局勢緊張之際，中共解放軍東部戰區頻繁演習。解放軍東部戰區官方微博，刻意將隸屬於東部戰區的第71集團軍某特戰旅水下射擊訓練畫面曝光。

香港01報導，解放軍東部戰區官方微博14日公布了東部戰區特種兵水下射擊的畫面。官方稱，作為三棲特種兵，除了上天入地當然還要會潛水。這些「深海蛙人」們需要深潛水下數十公尺，在陰冷、高壓、黑暗等多重考驗下進行射擊，執行特殊任務。

當前中美角力愈演愈烈，台海局勢複雜多變。自8月以來，中共解放軍在大陸周邊海域進行多場規模不等的軍事演習。

大陸國防部發言人任國強9月18日宣布，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練。他強調，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動；美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台製華還是挾洋自重，都是痴心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚；解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。