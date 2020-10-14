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習近平：要推動粵港澳三地 經濟運行規則銜接

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平說，深圳是粵港澳大灣區重要引擎。圖/央視截圖
大陸國家主席習近平說，深圳是粵港澳大灣區重要引擎。圖/央視截圖

大陸國家主席習近平十四日上午表示，粵港澳大灣區是國家的重大發展戰略，要積極作為，深入推進粵港澳大灣區建設，強調深圳是粵港澳大灣區的重要引掣，要抓著粵港澳大灣區的重要歷史機遇，推動三地經濟運行規則銜接和機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人流和貨物各要素便捷流動，提倡市場一體化水平。

習近平上午在深圳特區40年慶祝大會上強調，要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設；要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合；要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻；要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年，來內地學習就業生活，促進粵港澳青少年廣泛交往，全面交流，深度交融，增強對祖國的向心力。

習近平要求中央和有關部門要準確把握黨中央戰略意圖，全力支持深圳等經濟特區改革發展工作，按照統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局的要求，支持經濟特區深化改革開放、開展前瞻性科技創新、發展戰略性新興產業、發展高水平對外開放、加強民主法治建設、加強社會主義精神文明建設、加強民生保障和改善、改革創新社會治理、加強生態文明建設等工作，為新時代經濟特區改革發展提供科學指導和有力支持。

習近平指出，堅定不移奉行互利共贏的開放戰略，既從世界汲取發展動力，也讓中國發展更好惠及世界。經濟特區建設40年的實踐離不開世界各國的共同參與，也為各國創造了廣闊的發展空間、分享了發展利益。歡迎世界各國更多地參與中國經濟特區的改革開放發展，構建共商共建共享共贏新格局。

習近平 深圳

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